特首選舉｜拒答是否上帝感召參選 李家超今逾千人造勢

特首選舉將於周日(8日)投票，唯一候選人李家超今日在會展舉行造勢大會，料有過千人出席，包括競選辦顧問團、主席團、地區人士等。而李家超昨與多個外國商會、商界和內地港人團體等舉行視像會議。本身是天主教徒的他被問是否因上帝旨意參選，他僅稱宗教屬個人事宜，重申參選是希望帶來實踐型及執行型政府，建立關愛社會。

李家超於今午4時在會展舉行「我和我們 同開新篇」造勢大會。競選辦主任譚耀宗表示，已邀請所有選委、競選辦顧問團和主席團，以及地區人士出席，預計有過千人赴會。他預告屆時會有「重量級」人士分享，又呼籲出席者先做快速檢測並拍照、掃安心出行、展示針卡和探熱，無獲邀人士則不要出席；又指警方亦很重視及配合，會確保參與者安全。

李家超昨續與不同界別人士會面，包括多個外國商會、香港僱主聯合會、中小企業界、紡織及製衣業界和內地港人團體，舉行兩場視像會議。他會後表示，聽到呼籲盡快與內地通關往來的意見，重申與內地通關是他當選後首要考慮工作，但承認有很多挑戰，目標是盡量移除任何障礙。

現任林鄭月娥參選時，曾稱是受上帝感召而參選特首，同為天主教徒的李家超被問及是否同因上帝旨意而參選時指，宗教屬個人信仰，為其個人事情。他重申，參選是希望帶來實踐型及執行型政府，解決香港長遠競爭力和問題，將香港變成多元、包容、關愛及有希望的社會。