特首選舉｜據報昨赴深圳晤夏寶龍　林鄭月娥：既不公布就毋須澄清

第五波疫情回落，下屆行政長官選舉推遲至5月8日舉行。特首林鄭月娥昨突取消主持抗疫記者會，據報她赴深圳與港澳辦主任夏寶龍會面商議特首選舉安排。林鄭月娥回應指，歷屆行政長官都毋須交代所有日程，如有需要便會作出公布，形容是所有政府領導人都享有的決定權和自由(discretion and freedom)，並強調「既然不公布就不存在需要澄清」。林鄭月娥強調，選舉提名期如期明天展開，並會於5月8日舉行投票日，形容是「最後的日子」不能再推，而對於她本人的參選意欲則暫未會表態。

林鄭月娥相隔一天再次主持抗疫記者會時，被多次及昨日是否曾赴深圳，指就昨天的會面「全部都係據報㗎啫」，她從來沒有透露自己昨日曾到過哪裡，而事實上歷屆行政長官每天都有很多工作，如有需要公布一定會公布，但若毋須公布則不會作出公布。她亦「例外」透露今午將有一項會作公布和一項不作公布的日程，分別是協助派發「防疫服務包」和與學界開會商討復課安排。

林鄭月娥：昨日冇乜嘢講

被問到拒絕交代昨日日程是否有違舉行抗疫記者會「公開透明」之目的，林鄭月娥指，每天主持記者會已經是非常公開透明的做法，「我都堅持禮拜六、禮拜日有嘢冇嘢呢我都......唔係有嘢......無論有冇重大公布都聯同局長一同交代」。她強調，昨日是基於「重要日程」而取消一次記者會，加上昨實際上「都冇乜嘢講」，要留待整理更多資料才能於今日交代全民快速測試的計劃。