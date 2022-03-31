特首選舉｜新思維提5大未來特首要求　狄志遠：對林鄭政府表現失望

特首選舉因疫情延後至5月8日舉行，並在下月3日展開提名期。新思維今日以視像方式開記者會，表達對特首選舉提名取態的意見及對選舉的看法。社福界立法會議員狄志遠指，過去5年是香港回歸以來最動盪的一年，目前社會仍非常撕裂，經濟停擺，失業高漲，導致人心徬徨和移民問題，他認為未來5年是本港的重建之年，特首角色非常重要，他提出對未來特首的5大要求，包括要建立市民對政府信任、建立社會關係以團結大多數、建立中港關係，令市民認同中央措施、建立新制度下的行政和立法關係，及維護香港國際城市的地位；另他坦言，對本屆林鄭月娥政府的表現感到失望。

盼下屆特首能 回應民主訴求實現雙普選

狄志遠續稱，基於上述要求，新思維有以下訴求，以衡量特首候選人是否值得支持，包括能夠回應民主的訴求，按《基本法》邁向雙普選、有效管理公務員系統、須懂得尊重和正視民意，以及提出有效重建未來社會的藍圖等，以作為選擇支持未來特首候選人的參考。