特首選舉｜新思維提5大未來特首要求　狄志遠：對林鄭政府表現失望

特首選舉因疫情延後至5月8日舉行，並在下月3日展開提名期。新思維今日以視像方式開記者會，表達對特首選舉提名取態的意見及對選舉的看法。社福界立法會議員狄志遠指，過去5年是香港回歸以來最動盪的一年，目前社會仍非常撕裂，經濟停擺，失業高漲，導致人心徬徨和移民問題，他認為未來5年是本港的重建之年，特首角色非常重要，他提出對未來特首的5大要求，包括要建立市民對政府信任、建立社會關係以團結大多數、建立中港關係，令市民認同中央措施、建立新制度下的行政和立法關係，及維護香港國際城市的地位；另他坦言，對本屆林鄭月娥政府的表現感到失望。
盼下屆特首能回應民主訴求實現雙普選
狄志遠續稱，基於上述要求，新思維有以下訴求，以衡量特首候選人是否值得支持，包括能夠回應民主的訴求，按《基本法》邁向雙普選、有效管理公務員系統、須懂得尊重和正視民意，以及提出有效重建未來社會的藍圖等，以作為選擇支持未來特首候選人的參考。
黃俊瑯交代新思維如何運用手上一票支持特首參選人，他說會有3個階段，首階段新思維會制定立場政綱，約見候選人就相關立場表達意見及承諾；第二階段會邀請社會各界與特首候選人進行互動；第三階段會進行公眾參與，以民調方式了解市民對不同特首候選人的支持度，甚至與媒體合作，推出「未來特首重點政綱關注」，來決定投票取向。
狄志遠：現階段未見較有公信力人士參選
被問到現任特首林鄭月娥是否符合新思維提出未來特首的條件，狄志遠坦言，新思維對這屆政府的表現失望，所以希望特首候選人能表達雄心，才考慮給予提名。對於保安員賴紅梅宣布參選特首，狄志遠回應指不認識相關候選人，暫未看見其政綱及看法，惟初步觀察其言行，目前對其參選有保留。他又說，現階段未見較有公信力人士參選特首。
現時，表示有意參加行政長官選舉的有賴紅梅、胡世全、冼國林和蕭德良。