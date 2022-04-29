特首選舉｜李家超政綱涉4大綱領　包括強化政府治理、公屋提前上樓及23條立法 (持續更新)

特首選舉唯一候選人李家超，早上在灣仔會議展覽中心公布政綱，他指政綱有4大綱領，包括： • 首要強化政府治理能力，奠定穩固基石

• 在土地和房屋供應方面，要提速、提效、提量

• 提升香港競爭力，強調持續發展

• 以及建立關愛社會，重視青年發展 ▼按圖看清李家超政綱重點▼

李家超強調，政綱篇幅有限，未必涵蓋全部範疇，但不代表他不關注，他會利用其他機會解釋其他方面的想法和工作，如果他成功當選，會在日後施政報告詳細交代。此外，為了香港有奠定穩固基石，他說會履行《基本法》23條立法的憲制責任，適時推動相關工作。 推公屋提前上樓計劃 以「北都」為引擎 發揮大灣區協同效應 在房屋供應提速方面，李家超提出「公屋提前上樓計劃」，即使公屋項目配套未到位，亦會先批准入伙，讓申請人可以有選擇，希望可以縮短上樓時間一年；他的政綱納入「北部都會區」和「明日大嶼」，當中以「北部都會區」作為引擎，與深圳和大灣區共同發揮協同效應，亦會審視綠化帶和棕地，強調與土地擁有者共同開發，也會考慮引用收回土地條例。 他又表示，會加強市場力量加快基建，精簡行政和法律程序，確保與時並進，並會引用創新科技加快建屋，例如採用組合屋，將圖則審批過程電子化等。 推解決跨代貧窮試驗計劃 助一千劏房初中學生 李家超又提出試驗計劃解決跨代貧窮，為期2至3年，協助1,000名住劏房的初中學生，由政府、企業和非政府組織設計方案計劃，有企業家或社會人才作為導師，包括提供資助和培訓，協助年輕人裝備自己，增強自信心，加強對生涯規劃的了解。試驗計劃會訂出目標，每年檢討成效。

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