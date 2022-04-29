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2022-04-29 11:02:00

特首選舉｜李家超政綱涉4大綱領　包括強化政府治理、公屋提前上樓及23條立法 (持續更新)

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李家超公布政綱，涉及強化政府治理能力及加快土地發展等。

李家超公布政綱，涉及強化政府治理能力及加快土地發展等。(直播截圖)

特首選舉唯一候選人李家超，早上在灣仔會議展覽中心公布政綱，他指政綱有4大綱領，包括：

•  首要強化政府治理能力，奠定穩固基石
•  在土地和房屋供應方面，要提速、提效、提量
•  提升香港競爭力，強調持續發展
•  以及建立關愛社會，重視青年發展

▼按圖看清李家超政綱重點▼

李家超強調，政綱篇幅有限，未必涵蓋全部範疇，但不代表他不關注，他會利用其他機會解釋其他方面的想法和工作，如果他成功當選，會在日後施政報告詳細交代。此外，為了香港有奠定穩固基石，他說會履行《基本法》23條立法的憲制責任，適時推動相關工作。

推公屋提前上樓計劃    以「北都」為引擎發揮大灣區協同效應

在房屋供應提速方面，李家超提出「公屋提前上樓計劃」，即使公屋項目配套未到位，亦會先批准入伙，讓申請人可以有選擇，希望可以縮短上樓時間一年；他的政綱納入「北部都會區」和「明日大嶼」，當中以「北部都會區」作為引擎，與深圳和大灣區共同發揮協同效應，亦會審視綠化帶和棕地，強調與土地擁有者共同開發，也會考慮引用收回土地條例。 他又表示，會加強市場力量加快基建，精簡行政和法律程序，確保與時並進，並會引用創新科技加快建屋，例如採用組合屋，將圖則審批過程電子化等。

推解決跨代貧窮試驗計劃   助一千劏房初中學生

李家超又提出試驗計劃解決跨代貧窮，為期2至3年，協助1,000名住劏房的初中學生，由政府、企業和非政府組織設計方案計劃，有企業家或社會人才作為導師，包括提供資助和培訓，協助年輕人裝備自己，增強自信心，加強對生涯規劃的了解。試驗計劃會訂出目標，每年檢討成效。

▼按圖看清李家超金句重點▼

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制訂青年政策   培育愛國愛港新一代

在教育方面，李家超說要提升教育內涵，特別注重教師專業操守和培訓，提高學生的國家認知和民族認同，推動STEAM教育普及化。他亦說，會制訂青年政策，提供更多職業培訓，培育愛國愛港新一代，增加他們的國際和內地實習機會。

發展中醫藥及基層醫療   合併長生津

他又指，會強化醫管局應急機制，支持醫管局增加人手，並應用科技，包括遙距醫療，亦要發展中醫藥和基層醫療。他表示，會合併長者生活津貼，申請人只需符合基礎審查，就可以領取高額津貼，並會社區照顧服務券，檢討外判制度，確保承辦商員工得到應有薪酬，亦會改善勞工待遇，創造更有質量的就業崗位。

鞏固港國際金融中心   拓創科中心及大灣區文化之都

李家超又說，會鞏固香港國際金融中心的地位，並會將香港發展為創科中心，帶動經濟轉型，發展北部都會區，與深圳產生協同效應，塑造香港成為文化之都，利用法治優勢，加強不同法律服務，當中既是國際文化之都，亦是大灣區文化之都，要將香港變成大灣區中展覽首選的地方，又說沒有創科沒有未來，全面發展創科及再工業化。

設地區服務關愛隊伍   助政府推行政策

在政府架構重組方面，他說傾向接受現屆政府提出的架構重組方案，但仍要與現屆政府商討部分特首辦的崗位，並會加強政策研究和統籌能力。他將要求領導的官員在問題初期醞釀時介入，作出指導和指揮，為工作制訂目標。他亦提出加設應急動員機制，確保在危機時，可由不同部門動員指定數目的公務員應對。他亦表示，會成立18區地區服務和關愛隊伍，建立系統性義工網絡，協助政府推行政策。

李家超表示，自己參選的動力來自對香港的信心，深信香港經過近3年的困難和磨鍊，會更有活力，可以奮發自強，重新出發，將會安定、穩定、多元、包容和充滿希望。他會帶給大家一個「會做事、做成事」的政府，他會以誠懇的態度，多聆聽和溝通，凝聚各界力量，團結解決社會問題，一同「為香港開創新篇」。

李家超公布政綱 李家超公布政綱。(直播截圖) 李家超公布政綱。(直播截圖)
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