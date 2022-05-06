特首選舉｜李家超曾遇劫捱拳決定當差 梁振英稱社會要減少空轉內耗

特首選舉唯一候選人李家超，今日下午在會展舉行造勢大會，社會各界代表都應邀出席，包括本身是政協委員的前警務處長鄧竟成、乒乓球運動員杜凱琹，以及港大深圳醫院院長盧寵茂等。至於全國政協副主席、前特首梁振英表示，行政長官選舉是特區的頭等大事，呼籲選委在周日踴躍投票，又指未來世界是「百年未有之大變局」，會加速演變，香港作為中國一部分，作為高度開放、國際化的城市，挑戰機遇並存，優勢短板並存，香港社會減少空轉內耗，要有大局思想、集體意志、奉獻精神，處理好「小我大我」關係意識。

造勢大會開始時，現場先播放國歌，其後競身兼全國人大常委的選辦主任譚耀宗上台發言，他形容今次聚會是歷史性，是完善選舉制度後的首場特首選舉，大家都是為香港開新篇的先鋒，又指在座人士均重視今次選舉，充分體現擔當，形容對競選工作帶來很大鼓舞。譚耀宗其後邀請包括中學生及少數族裔代表上台分享，有中學生表示期望下屆政府能夠提供更多機會給學生，以及增加到大灣區等地交流等；有少數族裔代表則指，認識李家超25年，認為對方有紀律及親切，欣賞他的凝聚力，有信心他帶領的特區政府能夠令大家團結，開展新篇章。

李家超自爆曾遇劫捱拳決定當差

另外，李家超又透露，自己讀書事經常到屋邨附近山坡，曾經在山上被人打劫，但由於沒有錢「所以心口捱咗幾拳」，第一次感受到怒不敢言的無助，因此決定加入警隊，保護市民和弱勢社群。他又說，在政綱中寫道，要建立一個安全穩固的環境，讓大家無後顧之憂向前發展。