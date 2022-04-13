特首選舉｜李家超獲重量級政商界選委提名  包括陳馮富珍李小加陳智思梁卓偉

今日提交提名表格參選特首的前政務司長李家超，合共獲得786張旅委提名票，提名人數佔全部選委超過一半。根據提名表格，李家超獲多名重量級政商界選委提名，包括世衛前總幹事陳馮富珍、行政會議召集人陳智思、港交所前行政總裁李小加，以及港大醫學院院長梁卓偉等。另外，李家超在提名表格「職業」一欄上，填了「前政務司司長」(former chief secretary for administration)。

部分提名李家超的選委：

第一界別(商界及金融界)：合和實業主席胡應湘、電訊盈科主席李澤楷、新地執行董事郭基煇、郭基泓、中電副主席阮蘇少湄、太古集團常務董事賀以禮，以及九倉主席吳天海等

第二界別(專業界)：行政會議召集人陳智思、行會成員、市建局主席周松崗、港大校董會主席王沛詩、港大醫學院長梁卓偉、中大醫學院長陳家亮、中大校長段崇智、教大校長張仁良、基本法委員會副主任譚惠珠、律師會前會長彭韻僖、監警會前主席梁定邦等

第三界別(基層勞工及宗教)：民建聯陳鑑林、鄉議局張學明等

第四界別(立法會議員及地區組織代表)：商界(二)議員廖長江、醫學界議員林哲玄、法律界議員林新强、立法會議員張欣宇等

第五界別：世衛前總幹事陳馮富珍、長和李澤鉅、全國政協常委何柱國、前食衛局長高永文、聖公會鄺保羅、港交所前行政總裁李小加等