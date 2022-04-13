特首選舉｜李家超獲786張選委提名票　感鼓舞將盡快寫政綱

早前宣布參選下屆特首的前政務司長李家超，今早在競選辦主任譚耀宗及選舉代理人陳清霞等陪同下，到中環愛丁堡廣場的展城館遞交提名表格，他落車時向在場的傳媒揮手致意。在遞交提名表格後，李家超見傳媒表示，獲得786張選委提名票，正式報名參選特首，他感謝選委提名，令他好鼓舞，又感謝競選辦同事的工作，以及傳媒連日來馬不停蹄的採訪。

李家超續指，較早前自己走訪10個地方，拜訪5個團體及5個政黨，他們一致支持他參選，他重申3大施政理念，包括「以結果為目標」、全面提升香港競爭力，以及奠定香港發展穩固基石等。同時，他強調團隊精神，強化「我和我們」共同解決問題的團隊文化。他今日會繼續安排交流會，聽選委意見，並會在網上直播，他希望收集意見後，可以撰寫政綱。

稱獲提名是首步 是否當選要選委投票日投票

被問到已獲786張提名票，是否有信心一定當選，李家超指取得選舉提名票是第一步，在正式投票日要每一位選委作出決定投票，他重申正收集意見寫政綱，會盡快向大家介紹。

昨日，李家超表示已收到700多張選委的提名票，決定今日報名參選。特首選舉提名期上周展開，本周六(16日)正式截止，由於本周五(15日)及本周六(16日)均為復活節假期，提交提名表格的期限將為明日(14日)下午5時。