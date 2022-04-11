特首選舉｜李家超稱參選因「熱愛香港」非為個人　有市民請願被帶走

宣布參選特首的前政務司長李家超，今日原本會見9個政黨及組織，惟他中午表示，感謝鄉議局今日能安排會面，所以他今日將會見10個政黨及組織。他早上拜訪港區省級政協委員聯誼會、經民聯、自由黨及新民黨，並會在食午飯前會見香港友好協進會。他說向有關團體解釋施政理念，爭取對方支持，以及認同3大方向的施政理念，即是以結果為目標、提升香港競爭力及奠定香港發展的穩固基石，他強調自己參選是出於「熱愛香港」，並非為了個人理念，而是希望大眾認同他的施政理念，為香港開創新篇章，他又說今日主要期望聽取不同意見，在撰寫政綱時作參考。

指 部分程序拆牆鬆綁 結果可更快體現

他重申，自己提出的3個施政方向有助解決香港問題，包括建立穩固環境，令社會有足夠防禦措施，發展可以無後顧之憂；全面提升競爭力，令每個人受惠；及以結果為本，令施政可以事半功倍，如果將部分程序拆牆鬆綁、與時並進，結果可以更快體現，令市民有獲得感，有利凝聚社會民心。

而在李家超中午於中環廣場見傳媒時，有市民想向李家超請願，遭工作人員阻止，並帶往一邊。

沒正面回應獲多少張提名票

被問到今有沒有400張提名票，以及對於表示有意參選的新民黨主席葉劉淑儀，其有否分享施政意見，李家超回應，感謝葉劉淑儀支持他，形容葉劉淑儀在多方面都有豐富經驗，在同她會面過程中大家都有交流，一旦自己當選特首，葉太會給許多建設性意見。然而，李家超未有正回應至今獲多少張提名票，強調獲多少張提名票，對他參選固然是重要，惟重申自己參選並非為個人，而是熱愛香港，因此希望盡力向不同人士解釋施政理念，凝聚共識，以便將來不同措施都會獲得支持。