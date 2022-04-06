特首選舉｜李家超警隊出身曾處理徐步高案　修例主責官員 作風硬朗金句多多

中央改制後的特首選舉提名期展開，有指李家超是北京支持的唯一人選。(資料圖片)

中央改制後的特首選舉提名期展開，近日外界盛傳政務司長李家超有意競逐特首。今日下午，李家超已向特首林鄭月娥辭職，稍後會宣布參選，假如李家超當選，他將會是本港回歸後首位紀律部隊出身的特首。有分折指，下屆特首人選將反映北京未來5年對港的管治取向，若由「武官」出選特首，凸顯北京在香港問題上視國安為最重要路線。任內李家超作風硬朗，於硬推修例期間金句多多，亦惹來不少爭議。

即睇 李家超金句系列：

1977年 投身 警隊 2012年加入問責班子

現年約64歲的李家超當年成績優異，當年獲香港大學工程系取錄，惟因家庭原因放棄學籍，在1977年加入警隊，由見習督察做起，到2010年晉升警務處副處長，兩年後更放棄英籍，加入梁振英政府問責班子，出任保安局副局長。到2017年林鄭月娥接任特首後，李家超再「坐正」保安局長，去年甚至取代張建宗，成為首名警隊出身的政務司長。他任職警隊期間曾參與調查多宗轟動案件，包括徐步高槍擊案及「大富豪」張子強案等。

硬推修例惹 社會矛盾曾 致歉

李家超擔任保安局長期間處理不少爭議事件，包括禁止香港民族黨運作等，其中2019年主責推動修訂《逃犯條例》，當時他形容香港「鴕鳥了22年」，無處理逃犯移交的法律漏洞，最終觸發香港主權移交以來最大規模的反修例示威，事後特首林鄭月娥承認修例工作「完全失敗」，李家超亦曾就引起社會矛盾、紛爭及焦慮向公眾道歉。根據香港民意研究所調查，李家超2019年10月支持度淨值跌至-63.4百分點，是其出任問責官員以來最低。

然而，李家超仕途未受反修例風暴影響，2020年中央推出《港區國安法》及修改香港選制，規定只有「愛國愛港」人士才能參選，觸發民主派議員總辭，其後多名民主派議員被捕，李家超等亦因為推行《港區國安法》被美國制裁，但其仕途「更上一層」，去年升任政務司長，成為首名「武官」出任政務司長，同時李家超亦出任候選人資格審查委員會主席。對於有指李家超辭任參選特首，政府發言人曾表示，根據《行政長官選舉條例》，只有依據《基本法》第48條任命的主要官員可獲委任為資審會主席或官守成員，就資審會組成的任何變動，政府會按法律處理。