特首選舉｜李家超：倘當選將以誠懇態度走入社區聽民意　將當指揮展開香港新交響樂

前政務司長李家超下午舉行網上記者會，宣布參選第六屆特首選舉，並交代參選目標。李家超指，經過深入思考才決定參選，強調參選是出於對國家的忠誠、對香港的熱愛及對市民的負責，他期望看到一個充滿活力、人人幸福、高度開放、廣泛團結及社會安寧的香港。他說過去2年見到香港由亂及治，未來5年是香港由治及興的重要時刻，他會帶領香港政府高效施政，如果他成功當選，將以誠懇的態度走入社區，傾聽民意，又說未來將會是一曲新的交響樂，他將會當指揮，令每位成員發揮優勢，盡展所長，創造「一加一大於二」的協同效益，令本港奏出更輝煌的樂章。

3 大施政方向 變革政府理念和做事方式

李家超指，未來施政會有3大方向，包括：

以結果為目標，解決不同問題

全面提升香港競爭力

奠定香港發展的穩固基石

他形容自己是務實的人，做事除了要符合程序，更會以結果為目標。他又指，如果他當選，會從政府理念和做事方式方面作出變革，提升施政效率，建立做事不分你我，強化「我和我們」共同解決問題的團隊文化，強調變革不是「為變而變」，會保留好的政策和做法。

李家超稱，自己出身基層，在公屋長大，親歷基層市民的困難，深信政府施政，必須以解決市民問題為首位，又說本港以來，累積深層次問題，包括房屋、醫療及青年發展等，都未能好好解決，強調長期變革是為了達到更好的成效，惠及社會及市民。他又說，本港要踏上「國家發展號」的高速列車，將在世界競爭內形成新優勢，要做好國家和各國增進聯繫的通道和橋樑等。

沒正面回應是否受 中央欽點

被問到參選前有否接觸中央官員，是否中央欽點的特首人選表示，他早前作為特區官員同中央機構有溝通，對香港整體有利，又指過去同中央不同單位溝通時，都是將香港的現實情況向中央解釋，期間中央都是以香港的最佳利益為依歸，重申今次參選是出於個人對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責。

稱樂意與 合資格者辯論施政理念

李家超又說，歡迎任何人參選，只要任何人符合資格，他很樂意與大家在辯論場合討論大家的施政理念。被問到怎樣評價今屆特區政府表現，他表示，不宜作出任何評價，但指現屆政府每一名成員都是努力工作。

是否屬於強硬派？李家超：按實際需要有不同手段

對於自己是否屬於強硬派，李家超表示，會按每件事的實際需要，而有不同手段，而處理修例風波引申的問題時，明顯涉及港獨、外部勢力推波助瀾等嚴重政治利益，攻擊政府、攻擊政權的嚴重行為，當時香港面對困難，市民擔驚受怕，就必須要用適當及有效方法處理。