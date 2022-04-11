特首選舉｜李家超：已收選委逾300提名票 冀推動全社會團結共同解決問題

上周六(9日)正式宣布參選下屆特首的李家超，指已展開選舉工程，前日起與不同選委接觸，昨日安排兩場選委會面，為符合防疫規限僅線上舉行，涉5個選委界別成員、逾130人出席，感謝多名選委聽罷他的施政理念表示支持，並稱收集意見後會盡快撰寫政綱。截至昨晚李家超已收到超過300張提名票。(圖：蘇文傑)

李家超表示，昨日安排兩場選委會面，共逾130人透過線上參與出席，他形容，選委席間提出很值得參考意見，有助他撰寫政綱；對方亦支持他3個主要方向施政方針：以結果為目標、全力推進本港競爭力及建立穩固環境令本港無後顧之憂發展。李家超於晚上會見記者稱，特別感謝10年前引他「入局」的全國政協副主席、前特首梁振英專誠到辦公室交提名表，並交代昨日的工作。

李家超周六的選舉宣言提到團結共同解決問題，他昨補充，冀未來可以類似全民派防疫服務包的「全城起動」活動推動社會團結，以活動正面結果，證明「每次我哋進展一步，下次又進展另一步，加起嚟就一個大步」，令全市民團結起來為社會最高利益共事。

