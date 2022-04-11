特首選舉｜李家超：已收選委逾300提名票 冀推動全社會團結共同解決問題

上周六(9日)正式宣布參選下屆特首的李家超，指已展開選舉工程，前日起與不同選委接觸，昨日安排兩場選委會面，為符合防疫規限僅線上舉行，涉5個選委界別成員、逾130人出席，感謝多名選委聽罷他的施政理念表示支持，並稱收集意見後會盡快撰寫政綱。截至昨晚李家超已收到超過300張提名票。(圖：蘇文傑)
李家超表示，昨日安排兩場選委會面，共逾130人透過線上參與出席，他形容，選委席間提出很值得參考意見，有助他撰寫政綱；對方亦支持他3個主要方向施政方針：以結果為目標、全力推進本港競爭力及建立穩固環境令本港無後顧之憂發展。李家超於晚上會見記者稱，特別感謝10年前引他「入局」的全國政協副主席、前特首梁振英專誠到辦公室交提名表，並交代昨日的工作。
李家超周六的選舉宣言提到團結共同解決問題，他昨補充，冀未來可以類似全民派防疫服務包的「全城起動」活動推動社會團結，以活動正面結果，證明「每次我哋進展一步，下次又進展另一步，加起嚟就一個大步」，令全市民團結起來為社會最高利益共事。
修例風波 歷史會有公平評價
對他何時決定參選，是否在辭任政務司長前到過深圳，並獲中央官員表達支持參選，他稱與內地政府任何接觸，「我哋公布就公布，唔公布就唔公布」。至於就修例風波有否缺失，他重申政府初心履行打擊跨境犯罪的國際責任，之後引發嚴重暴力行為、港獨肆虐、外國勢力插手推波助瀾，相信歷史會有一個公平的評價。
多個界別選委昨繼續到李家超競選辦交提名。其中，創興銀行行政總裁梁高美懿認為，領導最重要懂得用人；廠商會會長史立德讚李家超為人實際、人緣不錯，相信可找到高手協助施政；華大基因華昇診斷中心董事長胡定旭讚李有魄力；律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶被問鄭若驊有否被邀請「埋班」，他回答「冇嘅、冇嘅，多謝」；建制派「班長」商界立法會議廖長江讚李有承擔，受愛國愛港陣營愛戴；亦有民建聯立法會議員周浩鼎、葛佩帆、何俊賢、工聯會理事長黃國等現身，黃指勞工界基層冀新屆政府解決深層次問題。多個公務員團體，包括政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會及香港特區政府公務人員聯會，亦發聯合聲明支持李家超參選，指李具經驗且表現卓越，能應對複雜政治形勢及維護國家安全。
競選辦︰月底交代政綱
新選舉制度下，選委增至1,500人，參選人要在選委會五個界別分別取得至少15張提名票，合共不少於188票才可入閘。截至昨晚李家超已收到超過300張提名票，具體還在點算中。李家超競選辦副主任陳勇昨午指：「我們目標是500(張)，但我們相信按照這麼熱烈的程度，應該有機會超過也說不準。」擔任李家超競選辦主任的譚耀宗稱，團隊期望本月底交代政綱，但因為時間緊湊，未必寫得很仔細。