特首選舉｜李家超：爭取市民認同最重要 周五會展辦千人造勢大會

特首選舉進入倒數階段，唯一候選人李家超將於本周五舉行名為「我和我們 同開新篇」造勢大會，預計超過一千人出席。競選辦主任譚耀宗指，已向選委、競選辦顧問團和主席團成員發出通知，活動會按防疫規定進行。
李家超昨舉行兩場交流會，分別與宗教界和社會福利界，以及醫學和衛生服務界代表作網上交流。他被問到有否定下票數目標時指，選票雖然重要，屬強心針和對他的認同和支持，但認為最重要是爭取市民認同。
譚耀宗則公布，將於投票前兩日，即本周五(6日)下午4時在會展舉辦「我和我們 同開新篇」活動，已向選委、競選辦顧問團和主席團成員發出通知，會邀請嘉賓和具代表性人士分享。他稱已提醒參加者當日先做快速測試，期間須戴口罩、量體溫，座位亦按防疫規定。
被問李家超的選舉活動較往屆少，譚耀宗解釋，今次選舉時間相對緊張和短暫，競選辦亦不欲活動影響疫情和違反防疫規定，「李先生係好小心嘅，每一次嘅活動都詳細咁追問我哋，會唔會抵觸咗防疫規定，所以做起事上嚟，特別係戶外，難度係好大，我哋都無辦法。」
要求部門訂KPI
望成執行型政府
而李家超上周發布競選政綱，包括提出在新一屆政府上任百日內為指定工作定下目標，訂立「關鍵績效指標」(KPI)。李家超稱，當選後會分階段要求部門制定指標，希望可帶來一個執行型、實踐型的政府，「如果只係口號式嘅嘢，我相信大家都唔會滿意。」
譚耀宗接受電台訪問時補充，李家超欲讓公務員明白其職責是為民解困，別讓繁瑣程序成為絆腳石。下屆政府亦計劃引入獎罰制度，提拔積極進取、幫手解決問題的政府人員。香港高級公務員協會主席李方冲則希望，李家超提出的KPI要公道和取得平衡；又指現時不同部門有各自的KPI和工作目標，但需有效統籌。