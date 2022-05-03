特首選舉｜李家超：爭取市民認同最重要 周五會展辦千人造勢大會

特首選舉進入倒數階段，唯一候選人李家超將於本周五舉行名為「我和我們 同開新篇」造勢大會，預計超過一千人出席。競選辦主任譚耀宗指，已向選委、競選辦顧問團和主席團成員發出通知，活動會按防疫規定進行。

李家超昨舉行兩場交流會，分別與宗教界和社會福利界，以及醫學和衛生服務界代表作網上交流。他被問到有否定下票數目標時指，選票雖然重要，屬強心針和對他的認同和支持，但認為最重要是爭取市民認同。

譚耀宗則公布，將於投票前兩日，即本周五(6日)下午4時在會展舉辦「我和我們 同開新篇」活動，已向選委、競選辦顧問團和主席團成員發出通知，會邀請嘉賓和具代表性人士分享。他稱已提醒參加者當日先做快速測試，期間須戴口罩、量體溫，座位亦按防疫規定。

被問李家超的選舉活動較往屆少，譚耀宗解釋，今次選舉時間相對緊張和短暫，競選辦亦不欲活動影響疫情和違反防疫規定，「李先生係好小心嘅，每一次嘅活動都詳細咁追問我哋，會唔會抵觸咗防疫規定，所以做起事上嚟，特別係戶外，難度係好大，我哋都無辦法。」