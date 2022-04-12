特首選舉｜李家超：盼令香港起動團結　「今次一細步加起來一大步」

宣布參選特首的前政務司長李家超，今早在Facebook發文及上載部分會面片段，他指昨日跑了10場，會見建制政策及組織，獲益良多，給他很多啟發。在片段中，他認為本港存在團結，但要起動，他希望可以令香港起動，認為是不容易，惟要去嘗試，不嘗試只會是零，只要是今次一細步，下次一細步，加起來就便是一大步，形容有關工作艱鉅，因此希望建制派適時鼓勵，他會繼續迎難而上。

倘港兼備融入國家大局和國際大都會 則為 天之驕子

李家超又提到，香港要強化融入國家大局和國際大都會的角色，假如香港兼備這兩方面則為「天之驕子」。他又說香港競爭力的提升，政府是有角色，譬如政府可以制定政策、如何將事情拆牆鬆綁，以及凝聚力量，帶領大家向正確方向等。

形容參選是「 莫大人生挑戰」

在片段中，李家超解釋為何要先有穩固的社會環境，因為以往有不少風險位仍未填補，要管理好風險及做好保護，正如不要再生病，有穩固的社會環境再提升競爭力，這樣整個社會都會受惠，每個人都會有獲得感，因此他才提出3大施政理念方向。

他又解釋，「施政會以結果為目標」的言論，指任何工作都應如此，程序目的是確保公平公正、不被濫用，當選後會檢視程序能否簡化。他強調，參選不是為自己，形容這次是「莫大的人生挑戰」。