特首選舉｜李家超：選票是強心針 最重要是爭取市民認同

特首選舉投票日在即，特首選舉候選人李家超今日表示，選票對他為強心針和對他的認同和支持，但最重要是爭取市民認同，建造共同解決問題的文化。

李家超表示，今日再舉辦兩場交流會，分別與宗教界和社會福利界，以及醫學界和衛生服務界代表交流。他指，很高興與會者認同其政綱，並發現雙方有很多共通點，包括建立關愛共融，安老助弱的社會，優化醫療和護理服務系統。他指未來會繼續多溝通、多聆聽不同意見，以助他當選後與政府人員推動不同工作。

他又表示，雖然選票對他很重要，亦帶來強心針，並作為對他的認同和支持，但認為最重要是爭取市民認同，建造共同解決問題的文化。

至於他在政綱提出就指定項目訂立上任百日的指標，他稱，更重要是推動以結果為目標的文化，當選後會分階段要求部門制定指標，並按步就班帶動改革文化，希望可帶來一個執行型、實踐型的政府，「如果只係口號式嘅嘢，我相信大家都唔會滿意。」

至於他再被問下屆政府會否推動政改，他稱特首選舉是完善選舉制度的第三場選舉，重申政改不是下屆政府優先工作。

李家超競選辦主任譚耀宗則公布，將於5月6日下午4時，在會展舉辦「我和我們 同開新篇」的活動，已向選委、競選辦顧問團和主席團成員發出通知，期望活動可帶出「一同為香港未來展開新一頁」的訊息。他稱已提醒參加者當日先做快速測試，活動期間須戴口罩、量體溫，座位亦按防疫規定。

至於今次選舉活動較過往為少，譚耀宗解釋因李家超較遲宣布參選，時間相對緊張和短暫，投票日亦有押後，與過往的確不同。

他又指，競選辦不欲活動會影響本港疫情，亦避免活動違反防疫規定，「李先生係好小心嘅，每一次嘅活動都詳細咁追問我哋，會唔抵觸咗防疫規定，所以做起事上嚟，特別係戶外，難度係好大，我哋都無辦法。」他指，現時活動線上多能線上進行，亦有實地探訪和網上交流會。