特首選舉｜李家超1416票當選 稱將忠誠堅毅承擔使命 談妻支持哽咽(持續更新)

行政長官選舉今日舉行，投票時間早上9時開始，11時半結束。唯一候選人李家超取得1,416張有的效支持票，取得超過750張有效的「支持」票門檻，選舉主任楊家雄法官根據《行政長官選舉條例》第二十八條，宣布李家超在選舉中當選。行政長官林鄭月娥發表聲明，表示第六屆行政長官選舉順利完成，衷心祝賀李家超當選，將於今日稍後向中央人民政府提交選舉結果報告。她和本屆政府會與候任行政長官做好交接，並全力為新一屆政府就任提供一切所須的協助。

李家超：馬上啟動組班工作

高票當選行政長官的李家超召開記者會發表勝利宣言，他表示很榮幸當選新一屆行政長官，感謝選委的支持令他可以更好地服務國家、服務香港、服務市民，忠誠堅毅地承擔歷史使命，與市民同為香港開新篇。他說雖然疫情令選舉押後，縮短了競選期，但短短一個月仍然抓緊機會接觸選舉委員會委員、各界代表和市民，加深了與社會各界和各階層的了解，令他明白有多深愛香港這個家。

李家超表示，在任期間會以變革精神，重點克服和解決最迫切和關注的問題，包括土地房屋供應、醫療問題等。他表示，會馬上啟動組建政府的工作，以用人唯才原則，招攬有經驗、有能力、有熱誠的人；並指在愛國者治港的原則下，會與立法會加強互動，商議協作解決問題。他強調會以結果收窄分歧，成績凝聚互信，一同建議更宜居、開放、和諧，充滿機遇和活力的社會。

談太太支持哽咽

李家超談及太太對他的支持時，一度哽咽。他說：「我是非常感謝我太太，多年來因為我很多時只顧工作，時間的確給他們少了很多，但她真的很盡心盡力，替我照顧家庭，我是非常感謝她。」他亦藉母親節去感謝所有的母親，並稱：「縱然家人很支持我，我都沒有要求他們參與我的選舉。香港的確穩定下來，但亦潛伏一些繼續破壞的香港力量，所以我有非常艱巨的工作要做，我希望他們不需要因為我的工作而有所影響或顧慮，我相信這是每個家庭的爸爸或丈夫都會做的同一件事。」

李家超妻送抱祝賀

李家超獲悉結果後先在台上發表簡短感言，指衷心感謝每位無論是支持或不支持他的選委，因為他們今日是支持行政長官選舉投票日；他又多謝每一位出席的朋友、在電視看直播的香港市民，以及傳媒馬不停蹄的報道，指每一位人士的支持對其都是一種鼓勵。



他又指，今日是母親節、佛誕和世界微笑日，大家可以很開心地迎接這歷史性日子。而李家超的太太林麗嬋罕有現身，上台與李家超擁抱祝賀，李家超則向太太獻花，並向她表示：「母親節快樂！」其後一起合照及接受祝賀。