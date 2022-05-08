特首選舉｜李家超1416票當選 稱將忠誠堅毅承擔使命 談妻支持哽咽(持續更新)

行政長官選舉今日舉行，投票時間早上9時開始，11時半結束。唯一候選人李家超取得1,416張有的效支持票，取得超過750張有效的「支持」票門檻，選舉主任楊家雄法官根據《行政長官選舉條例》第二十八條，宣布李家超在選舉中當選。行政長官林鄭月娥發表聲明，表示第六屆行政長官選舉順利完成，衷心祝賀李家超當選，將於今日稍後向中央人民政府提交選舉結果報告。她和本屆政府會與候任行政長官做好交接，並全力為新一屆政府就任提供一切所須的協助。
李家超：馬上啟動組班工作
高票當選行政長官的李家超召開記者會發表勝利宣言，他表示很榮幸當選新一屆行政長官，感謝選委的支持令他可以更好地服務國家、服務香港、服務市民，忠誠堅毅地承擔歷史使命，與市民同為香港開新篇。他說雖然疫情令選舉押後，縮短了競選期，但短短一個月仍然抓緊機會接觸選舉委員會委員、各界代表和市民，加深了與社會各界和各階層的了解，令他明白有多深愛香港這個家。
李家超表示，在任期間會以變革精神，重點克服和解決最迫切和關注的問題，包括土地房屋供應、醫療問題等。他表示，會馬上啟動組建政府的工作，以用人唯才原則，招攬有經驗、有能力、有熱誠的人；並指在愛國者治港的原則下，會與立法會加強互動，商議協作解決問題。他強調會以結果收窄分歧，成績凝聚互信，一同建議更宜居、開放、和諧，充滿機遇和活力的社會。
談太太支持哽咽
李家超談及太太對他的支持時，一度哽咽。他說：「我是非常感謝我太太，多年來因為我很多時只顧工作，時間的確給他們少了很多，但她真的很盡心盡力，替我照顧家庭，我是非常感謝她。」他亦藉母親節去感謝所有的母親，並稱：「縱然家人很支持我，我都沒有要求他們參與我的選舉。香港的確穩定下來，但亦潛伏一些繼續破壞的香港力量，所以我有非常艱巨的工作要做，我希望他們不需要因為我的工作而有所影響或顧慮，我相信這是每個家庭的爸爸或丈夫都會做的同一件事。」
李家超妻送抱祝賀
李家超獲悉結果後先在台上發表簡短感言，指衷心感謝每位無論是支持或不支持他的選委，因為他們今日是支持行政長官選舉投票日；他又多謝每一位出席的朋友、在電視看直播的香港市民，以及傳媒馬不停蹄的報道，指每一位人士的支持對其都是一種鼓勵。
他又指，今日是母親節、佛誕和世界微笑日，大家可以很開心地迎接這歷史性日子。而李家超的太太林麗嬋罕有現身，上台與李家超擁抱祝賀，李家超則向太太獻花，並向她表示：「母親節快樂！」其後一起合照及接受祝賀。
【12:30更新】選管會表示，有效票數為1,424票，李家超獲得1,416票支持票，高票當選第六屆行政長官，支持率為99.43%；另有8張不支持票。
【11:50更新】 截至早上11時半，1,428名選委投票，總投票率97.74%。工作人員已把投票箱從1樓的主投票站運送至3樓的點票區，點票工作隨即展開。
【11:10更新】 截至早上11時，1,406名選委投票，投票率96.24%，投票時間餘下不足半小時。
【10:45更新】 截至早上10時半，1,139名選委投票，投票率77.96%。選舉管理委員會表示，行政長官選舉設於灣仔香港會議展覽中心的中央點票站兼新聞中心內的公眾人士區域已經滿座，提醒公眾人士請不要前往中央點票站兼新聞中心。
【10:15更新】 截至早上10時，871名選委投票， 投票率59.62%。
【09:55更新】 截至早上9時半，503名選委投票，投票率34.43%。
盧文端：如高票當選代表有認受性
選委之一、全國僑聯副主席盧文端表示，在新選舉制度下，選委會有廣泛代表性，如李家超能高票當選，代表他有認受性。盧文端相信，李家超政府能做到團結高效，希望他落實政綱提出的措施，不要令市民失望，又希望他盡快爭取與内地通關。
狄志遠：投支持票沒有受北京壓力
新思維主席、社福界選委狄志遠昨晚表示會投票支持李家超，以釋出溝通善意。他今早到灣仔會展投票時表示，沒有任何來自北京或本地政府部門的壓力，相信決定會得到各方認同及諒解。他稱，一直認為對話總比對抗好，對話不代表完全贊成政府，反而展示良性互動，不同聲音會更易獲接納，並相信外界會理解他的政治作風及定位。
譚耀宗:無評估取得選票數量
競選辦主任、全國人大常委譚耀宗表示，預計選委將會積極投票，競選辦並無評估李家超最終能取得多少票，投票期間會分兩個地點，繼續努力呼籲選委支持李家超，強調會繼續幫助李家超助選。
對於新思維主席狄志遠昨日表示，將會投票予李家超，譚耀宗對此表示歡迎。譚耀宗認為，每人考慮投票時，都有自己的思考過程，如果大家能支持有能力和有擔當的李家超成為新一屆行政長官，他表示衷心感謝。被問到如果有對反對票有何看法，他表示，會尊重所有選委的投票決定。
會展一帶加強保安
早上會展有大批傳媒排隊，通過安檢登記入場；灣仔一帶亦加強保安，警方表示會動員7千人確保選舉順利舉行，港島區及會場附近不時有警員巡邏，亦有警車戒備，以及實施特別交通安排及改道措施。
合資格的1460多名選委，將會按界別，在建議投票時間，到灣仔會展的主投票站投票。投票結束後，票站人員會將票箱運往會展3樓展廳的台上點票，到時會有6組人員同時點票，預計大約1小時可以完成。
新選舉制度下首次特首選舉，由合資格選委共1,461人一人一票投選下任特首。由於只有一位候選人，選委可投支持或不支持票，李家超需取得超過750張支持票才可當選。當選人將由中央任命，在7月1日宣誓後，成為下任行政長官。