特首選舉｜林鄭任內經歷反修例事件　第五波疫情被質疑抗疫不力

特首選舉提名期昨日(3日)展開，外界一直關注特首林鄭月娥的連任意向，她今日終於在抗疫記者會上宣布，基於「家庭考慮」不會尋求連任，並於6月30日特首任期屆滿後，結束長達42年政府服務生涯。林鄭月娥又透露，自己早於去年3月出席兩會期間，已向中央表達其不尋求連任的意願，聲稱獲得中央的理解和尊重。

政務主任出身 曾任發展局長及政務司長

政務主任出身的林鄭月娥，在加入問責班子後，曾出任發展局長及政務司長，並在2017年以777票當選行政長官。上任之初，林鄭月娥曾表示首要工作是「修補社會撕裂和解開鬱結，團結大家向前，去贏取未曾支持她的人的認同」，惟上任兩年後因陳同佳案提出《逃犯條例》修訂，釀成香港主權移交以來最大的社會事件，數以百萬計市民上街遊行，部分人士甚至衝入立法會抗議，最終以「母親」自喻的林鄭月娥撤回修例，惟未能平息風波。