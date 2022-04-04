特首選舉｜林鄭任內經歷反修例事件　第五波疫情被質疑抗疫不力

特首選舉提名期昨日(3日)展開，外界一直關注特首林鄭月娥的連任意向，她今日終於在抗疫記者會上宣布，基於「家庭考慮」不會尋求連任，並於6月30日特首任期屆滿後，結束長達42年政府服務生涯。林鄭月娥又透露，自己早於去年3月出席兩會期間，已向中央表達其不尋求連任的意願，聲稱獲得中央的理解和尊重。
政務主任出身 曾任發展局長及政務司長
政務主任出身的林鄭月娥，在加入問責班子後，曾出任發展局長及政務司長，並在2017年以777票當選行政長官。上任之初，林鄭月娥曾表示首要工作是「修補社會撕裂和解開鬱結，團結大家向前，去贏取未曾支持她的人的認同」，惟上任兩年後因陳同佳案提出《逃犯條例》修訂，釀成香港主權移交以來最大的社會事件，數以百萬計市民上街遊行，部分人士甚至衝入立法會抗議，最終以「母親」自喻的林鄭月娥撤回修例，惟未能平息風波。
因推《國安法》遭美國制裁 曾指最大心願助港回到「一國兩制」正軌
其後，民主派在2019年的區議會選舉中大勝，多名民主派議員要求撤查反修例事件，並要求林鄭月娥就修例事件負責及下台，最終令中央出手制定《港區國安法》和修改香港選舉制度，規定只有「愛國愛港」的人士才能參選，多名民主派議員其後相繼辭任或被取消議席，部分人士另涉違反《港區國安法》而被拘捕，還押至今，林鄭月娥等政府高官亦因此被美國制裁。對於中央制定《港區國安法》，林鄭月娥曾表示任內最大心願是能夠幫助推動香港回到「一國兩制」正軌，對於她在「一國兩制」行穩致遠的過程中有角色感到「欣慰」。
自稱年年考第一 任內民望歷屆特首最低
捱過修例風波的林鄭月娥，在5年任期內亦曾多次出現班子大地震，她曾坦言是「換人最多的特首」，任內先後更換時任的公務員事務局長羅智光、民政事務局長劉江華、創新及科技局長楊偉雄、財經事務及庫務局長劉怡翔、政務司長張建宗，以及民政事務局長徐英偉等。林鄭月娥在任內致力解決土地供應問題，先後提出「明日大嶼」及「北部都會區」計劃，然而在處理新冠疫情方面，引起社會普遍批評，至今年初的第五波疫情，港府被指防疫措施過嚴，重創本港經濟及令外資撤離，她亦被質疑抗疫不力。在社會事件和疫情影響下，自稱幾乎年年考第一的林鄭月娥，民望亦創下歷屆特首的新低。