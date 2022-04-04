特首選舉｜林鄭月娥宣布不尋求連任　稱完全基於家庭考慮

特首選舉提名期昨展開，政圈盛傳政務司長李家超將於日內辭職並參選。行政長官林鄭月娥公布，她本人將不會參與第六屆行政長官選舉，並將於本年6月30日完成任期，結束長達42年政府服務生涯。她透露，早於去年3月出席兩會期間，親身向中央表達其不尋求連任的意願，亦得到中央理解和尊重。她又指，至目前為止沒有收過任何官員的辭職信，她亦不方便確認或評論參選人，或接受中央委任的人士。

林鄭月娥表示，不競逐連任的決定完全是基於家庭考慮，亦是唯一的考慮，並指家人認為她「夠鐘要返番去屋企」，但家人的具體看法是私人問題，不便向公眾透露。她感激家人過去一段長時間的默默支持，認為自己參與政治職位或多或少對家人有影響。她補充指，特首選舉提名期昨日開始，今日是第一個工作天，故她今早需要先將其意願向管治班底和行政會議非官守成員交代，其後第一時間向社會公布。

冀下屆政府能以新架構上場

對於本屆政府尚未完成的工作，林鄭月娥指，政府不少政策都有很大延續性，其中於去年《施政報告》提出改組政府架構的方案，若下任特首有意接受，本屆政府將會啟動相關工作程序，包括爭取通過立法會，期望下屆政府於7月1日上場時，會是以新政府架構開展工作，而下任特首組班時可按新架構尋覓人選。至於北部都會區和明日大嶼的發展策略，林鄭月娥稱，兩項規劃在社會得到廣泛支持，「完全睇唔到點解係做唔到」。