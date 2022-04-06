特首選舉｜林鄭月娥收到政務司長請辭 李家超即時開始休假

【15:30更新】李家超今日下午5時30分在政府總部見傳媒。

【15:00更新】行政長官林鄭月娥今日收到政務司長李家超的請辭，並已根據《基本法》第四十八條第五款呈交中央人民政府。李家超即時開始休假。

【13:34更新】新一屆特首選舉將於下月8日舉行，行政長官林鄭月娥宣布不尋求連任，外界將焦點放在政務司司長李家超會否參選行政長官，有報道引述消息，指李家超已著手籌組競選團隊，最快今日宣布辭職參選。

李家超今晨離開 寓所仍未表態

《香港經濟日報》消息指，政務司司長李家超已著手籌組競選團隊，最快今日宣布辭職參選；同時《香港01》消息指，預料李家超會獲國務院「特快批核」，免去司長職務，李家超今早乘坐座駕離開何文田京士柏道帝庭園的寓所時，依然未有回應傳媒是否有意參選，只是隔着窗向在場記者微笑揮手，座駕直接駛去政府總部。

消息指中聯辦今晤部分選委 料涉特首選舉

與此同時，消息指中聯辦今日將與部分選委代表會面，預料涉特首選舉安排，或將談及總召集人等。按新的選舉制度，選委會設總召集人，由擔任國家領導職務的選委擔任，總召集人在選委會每個界別，各指定若干名召集人。據悉，全國政協副主席梁振英將出任選委會總召集人。