特首選舉｜灣仔北周日實施特別交通安排　中環及灣仔繞道隧道往博覽道支路封閉

過海巴士路線第961號的終點站由5月8日凌晨零時30分至晚上10時由博覽道東遷往灣仔北臨時公共運輸交匯處；新巴路線第18及N8P號，及過海巴士路線第905、961及978號將由5月8日上午5時起臨時改道。因應巴士改道，位於港灣道(西行)、龍匯道及港灣道(東行)香港會議展覽中心外的巴士站將由5月8日上午5時至晚上9時暫停使用，並於告士打道提供臨時巴士站方便乘客上落