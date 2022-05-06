特首選舉｜灣仔北周日實施特別交通安排　中環及灣仔繞道隧道往博覽道支路封閉

僅得李家超為候選人的特首選舉將於周日(8日)舉行。運輸署表示，為配合當日投票，灣仔北將實施特別交通及運輸安排，並預計灣仔北一帶交通將較為繁忙，呼籲駕駛人士應避免駕車前往受影響地方，以及使用公共交通服務的乘客需留意有關路線改道、暫停使用及遷移車站的安排，詳情如下：
道路封閉
- 中環及灣仔繞道隧道通往博覽道的支路將由本月8日上午7時至下午6時臨時封閉，駕駛人士可使用民寶街、耀星街及龍和道前往灣仔北。
公共運輸服務
- 過海巴士路線第961號的終點站由5月8日凌晨零時30分至晚上10時由博覽道東遷往灣仔北臨時公共運輸交匯處；新巴路線第18及N8P號，及過海巴士路線第905、961及978號將由5月8日上午5時起臨時改道。因應巴士改道，位於港灣道(西行)、龍匯道及港灣道(東行)香港會議展覽中心外的巴士站將由5月8日上午5時至晚上9時暫停使用，並於告士打道提供臨時巴士站方便乘客上落
- 位於博覽道及港灣道之的士站將由5月8日凌晨零時30分至晚上10時暫停使用。位於港景街之的士站及的士落客點將由5月8日凌晨零時30分至晚上7時暫停使用。
運輸署指，市民可瀏覽署方網頁或「香港出行易」流動應用程式，獲取有關特別交通及運輸安排的詳情。