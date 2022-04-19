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2022-04-19 12:05:00

特首選舉｜盧文端：今次「一人參選」非以後都是「一人模式」

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盧文端指，今次特首選舉只有一人入閘參選，是今時今日特殊環境決定的。(資料圖片)

盧文端指，今次特首選舉只有一人入閘參選，是今時今日特殊環境決定的。(資料圖片)

特首舉選提名期結束，只有前政務司長李家超獲「入閘」參選。本身是選委的全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，提出對特首選舉的幾點觀察，當中他表示今次特首選舉只有一人入閘參選，是今時今日特殊環境決定的，據他了解，有社會人士亦就一人參選還是多人參選表達意見，中央對此持開放態度，認為今次一人參選並不代表以後的特首選舉都是這個模式，這要視乎當時情况而定。

指特首最重要是捍衛國家利益「鐵漢子」

盧文端繼續提出對特首選舉的幾點觀察，認為新特首必須有維護國家安全和社會安定的堅定意志及能力，形容這是最重要的條件，強調面對複雜多變的國際形勢和風險，香港行政長官必須無懼外國制裁施壓，堅定捍衛香港和國家利益的「鐵漢子」。

他指，中央對特區政府主要官員有實質任免權，相信中央將支持新任特首組建聚集經濟、房屋、民生等各方面精英的管治團隊，帶領香港抓緊機遇加快發展，中央不為現屆政府任命政務司長繼任人，相信有相關考慮。

指非建制派人士向候選人表達訴求將成為新形式

盧文端又說，中央將指導香港發展，可確保特首施政顧及長遠發展和各任行政長官的重大政策具連續性支持新任特首落實政綱造福港人；此外在選舉制度下，非建制派人士向特首參選人表達不同背景市民的訴求，將成為特首選舉的新形式。他認為，特首選舉是討論香港未來發展的大平台，不同背景人士就香港發展集思廣益，有利推動良政善治，相信也是中央樂見。

李家超, 特首選舉

今次特首選舉僅李家超一人成為候選人。(資料圖片)

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