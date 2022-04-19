特首選舉｜盧文端：今次「一人參選」非以後都是「一人模式」

盧文端指，今次特首選舉只有一人入閘參選，是今時今日特殊環境決定的。(資料圖片)

特首舉選提名期結束，只有前政務司長李家超獲「入閘」參選。本身是選委的全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，提出對特首選舉的幾點觀察，當中他表示今次特首選舉只有一人入閘參選，是今時今日特殊環境決定的，據他了解，有社會人士亦就一人參選還是多人參選表達意見，中央對此持開放態度，認為今次一人參選並不代表以後的特首選舉都是這個模式，這要視乎當時情况而定。

指特首 最重要是捍衛國家利益「鐵漢子」

盧文端繼續提出對特首選舉的幾點觀察，認為新特首必須有維護國家安全和社會安定的堅定意志及能力，形容這是最重要的條件，強調面對複雜多變的國際形勢和風險，香港行政長官必須無懼外國制裁施壓，堅定捍衛香港和國家利益的「鐵漢子」。

他指，中央對特區政府主要官員有實質任免權，相信中央將支持新任特首組建聚集經濟、房屋、民生等各方面精英的管治團隊，帶領香港抓緊機遇加快發展，中央不為現屆政府任命政務司長繼任人，相信有相關考慮。

指非建制派人士向候選人表達訴求將成為新形式

盧文端又說，中央將指導香港發展，可確保特首施政顧及長遠發展和各任行政長官的重大政策具連續性，支持新任特首落實政綱造福港人；此外在選舉制度下，非建制派人士向特首參選人表達不同背景市民的訴求，將成為特首選舉的新形式。他認為，特首選舉是討論香港未來發展的大平台，不同背景人士就香港發展集思廣益，有利推動良政善治，相信也是中央樂見。