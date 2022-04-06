特首選舉｜盧文端：新特首須有頂住美英壓力「鐵肩膀」　屬堅定落實《國安法》「鐵漢子」

特首選舉提名期展開，外界關注有何具實力人士參選。全國僑聯副主席盧文端今日在報章撰文，指香港特首選舉前夕，美國和英國先後發表有關香港的報告，攻擊香港新選舉制度，認為是干擾破壞香港選舉行動的延續，企圖影響即將全面展開的特首選舉。他指，中央強力回擊美英，新一任特首人選，必然是能夠頂住美英壓力，有一副「鐵肩膀」，同時堅定不移、義無反顧落實《香港國安法》和新選舉制度的「鐵漢子」。

盧文端稱，中央主導完善香港選制，主要是因為反中亂港勢力能通過舊選制進入特區管治架構，批評舊選制是跌入了英國從香港撤退前埋下的選舉陷阱，會滋生大量「有破壞，無建設」的反政府搞手，以及以「民主拒共」為理念的「逢中必反」的政客，認為新選制使香港市民當家作主的民主權利得到體現，「愛國者治港」原則得到落實，是一套符合「一國兩制」原則、香港實際的好制度。

指中央支持者是在止暴制亂中經受考驗

盧文端說，美英攻擊香港新選舉制度，是干擾破壞香港選舉行動的延續，企圖影響特首選舉，強調能得到中央信任和支持的人選，必定將是一名在止暴制亂、實施《國安法》和新選舉制度中經受考驗，有一副能夠扛得起美英壓力「鐵肩膀」的愛國愛港人士，形容是新一任特首的必要條件，也是中央對美英打「香港牌」，遏制中國發展的必然回應。

上周，英國及美國分別發表「香港半年報告」及「香港政策法報告」，指香港民主持續遭瓦解，港人的權利及自由持續受侵蝕，當中英國報告指，中國及香港當局繼續有系統地侵蝕《中英聯合聲明》承諾給予港人的權利及自由，包括重新定義「一國兩制」框架，犧牲香港的自治和港人生活方式，未能履行50年不變的承諾。

盧文端：覺得李家超是一位很適合人選

另外，盧文端其後向傳媒表示，覺得李家超是一位很適合人選，符合中聯辦提出條件，又稱李家超如果報名，他會支持。盧文端又認為，下屆行政長官若在無競爭下當選，即所謂的「一人模式」亦不成問題。