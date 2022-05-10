特首選舉｜稱政府架構重組待下任特首同意　林鄭拒評李家超是否更適合做特首

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，談到政府的換屆工作。她說，已著手跟特首當選人李家超展開交接工作，當中以政府架構重組最為緊迫，最終的重組方案要視乎李家超的同意後才會實施，目前仍以早前公布的三司十五局為藍本，並正待特首當選人李家超提出意見，期望下周能提交行政會議審議。至於以高票當選的李家超是否更適合做特首，林鄭月娥拒絕評論。

料政府架構重組涉 3000 萬經常性開支

林鄭月娥續稱，昨天已告知特首當選人李家超時間緊迫，並向他交代具體時間表，希望盡快得到他的確實看法，令方案可在下星期先交行政會議討論。她交代，由於政府架構重組方案涉及改各局長名稱及增加人事編制等，預料三司十五局會涉及3,000萬經常性開支，要由財委會審議，再將政府決議案提交立法會大會。

然而，她認為在「愛國者治港」的選舉制度優勢下，立法會支持特區政府施政，當局早在一月已交出詳細的重組架構方案，官員亦已向相關事務委員會解釋，加上社會對有關議題已醞釀一段時間，相信就算提交立法會審議的程序稍為壓縮，亦有把握在短時間內完成，而新政府亦不會等到立法會6月中通過方案後才開始物色人選。

被問到李家超以1,416票當選行政長官，會否覺得比她本人更適合做特首，以及有否信心覺得新政府能重建市民對現屆政府偏低的民望時，林鄭月娥重申，不會評論下屆特首施政工作，目前亦「唔係時候」總結她在5年任期工作。