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2022-05-10 11:32:58

特首選舉｜稱政府架構重組待下任特首同意　林鄭拒評李家超是否更適合做特首

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被問李家超是否更適合做特首，林鄭月娥稱，不會評論下屆特首施政工作。

被問李家超是否更適合做特首，林鄭月娥稱，不會評論下屆特首施政工作。(直播截圖)

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，談到政府的換屆工作。她說，已著手跟特首當選人李家超展開交接工作，當中以政府架構重組最為緊迫，最終的重組方案要視乎李家超的同意後才會實施，目前仍以早前公布的三司十五局為藍本，並正待特首當選人李家超提出意見，期望下周能提交行政會議審議至於以高票當選的李家超是否更適合做特首，林鄭月娥拒絕評論。

料政府架構重組涉3000萬經常性開支

林鄭月娥續稱，昨天已告知特首當選人李家超時間緊迫，並向他交代具體時間表，希望盡快得到他的確實看法，令方案可在下星期先交行政會議討論。她交代，由於政府架構重組方案涉及改各局長名稱及增加人事編制等，預料三司十五局會涉及3,000萬經常性開支，要由財委會審議，再將政府決議案提交立法會大會。

然而，她認為在「愛國者治港」的選舉制度優勢下，立法會支持特區政府施政，當局早在一月已交出詳細的重組架構方案，官員亦已向相關事務委員會解釋，加上社會對有關議題已醞釀一段時間，相信就算提交立法會審議的程序稍為壓縮，亦有把握在短時間內完成，而新政府亦不會等到立法會6月中通過方案後才開始物色人選。

被問到李家超以1,416票當選行政長官，會否覺得比她本人更適合做特首，以及有否信心覺得新政府能重建市民對現屆政府偏低的民望時，林鄭月娥重申，不會評論下屆特首施政工作，目前亦「唔係時候」總結她在5年任期工作。

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