特首選舉｜葉國謙：或採用一人模式

行政長官林鄭月娥昨正式宣布不會競逐連任。行政會議成員、全國人大代表葉國謙在一個電台節目上表示，林鄭月娥的決定是合適、可以理解和令人尊重，相信家庭原因是其唯一考慮。

但他認為，若林鄭月娥競逐連任，一定會有不少反對聲音，或對抗疫工作不利。他又表示，敬佩林鄭月娥堅持以法治處理事情，但其亦很有個人主見，予人不易聽意見、獨斷獨行的感覺。

葉國謙又指，現時無法評估有多少人參與特首選舉。他坦言在新選舉制度下，參選人需在選委會各個界別取得15個提名，難度很高，所以亦有可能在一人模式下進行。但他稱，個人認為若選舉有多人參選亦是好事，讓社會和選委均有選擇。

雖然過往特首選舉，候選人多在選舉前已表達參選意願，但葉國謙相信，今次選舉的參選人會在市民視野當中，不會有「連名都說不出」的人當選。

他寄語下任特首必需團結各方面，要熟悉政府運作，堅持法治社會，並具有強承擔感。他又相信，若有管治威信的人，會更能帶領香港。

民建聯主席李慧琼在另一電台節目則指，對林鄭月娥決定不感突然，即使港府在首四波疫情做得不錯，但第五波疫情初期表現強差人意。她又形容，大家猶如「食花生」般評論林鄭月娥的表現，但她認為過去幾年特首及官員都很難做，冀各界可多體諒。