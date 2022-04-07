特首選舉｜行政長官需「有硬有軟」　狄志遠：李家超須促進和諧

特首選舉提名期展開，政務司長李家超昨日提出請辭，並公布待中央批准請辭後，打算準備參選特首。新思維社福界立法會議員狄志遠認為，特首人選需要「有硬有軟」，並指李家超亦有柔軟的一面，他需要向社會展示如何促進和諧，會在換屆「蜜月期」開局較有利。

狄志遠於電台節目指，李家超一直以來都是負責國家安全和紀律部隊的工作，需要黑白分明，故對外表現較「硬橋硬馬」。狄志遠指，李家超需要向公眾展示柔軟的一面，尤其是處理社會和年輕人問題，都要抱有寬容的態度。他解釋指，現時社會仍處於撕裂局面，從防疫工作可見，抗疫困難重重因市民對政府不信任，社會針鋒相對，認為促進社會和諧是未來必須的基礎，亦是對李家超一大挑戰。他又指，社會對民主發展有訴求，李家超於未來五年如何處理香港民主化發展，需要有清楚的說明。

需加強說服力爭人才入政府

狄志遠指，社會關注李家超是有能力處理國安以外的議題，但政府並非只有特首一個人工作，管治班底非常重要，又形容現時「廚房都係熱嘅」，李家超需要加強說服力，爭取人才加入政府。對於有指李家超上場反映中央只關注國家安全，狄志遠相信中央明白處理香港的問題，並非單一涉及國安，促進社會和諧非常重要，否則前景只會更昏暗。