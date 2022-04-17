特首選舉｜議員呻官員「遊花園」 李家超：有信心改善行政立法關係

行政長官參選人李家超今日與立法會議員視像交流。他表示，政府重組架構後，將會有清晰的權責，但總會有工作重疊，因此他希望司局長除了有工作能力之外，亦要有領導能力，在適當時間介入和理順工作。李家超又表示，一旦當選，會積極與內地商討通關，他承認挑戰很大，但相信只要有共同意願，就可找出解決方法。

梁君彥讚有智慧抱負

立法會主席梁君彥在交流會中表示，「大海航行靠舵手」，香港幾經波折才重返航道，新一任特首必須虛心聆聽意見，爭取市民支持，處理積存已久的社會矛盾，支持工商界加快融入國家發展大局。他相信李家超有抱負、有智慧、有能力，期望新一任特首多與議員交流，揉合各方意見，制訂符合香港整體利益的政策。

張宇人：官員常「遊花園」說不到正體

立法會議員(飲食界)張宇人就不滿官員「經常帶我『遊花園』，永遠說不到正題，是一個問題來的，特別過往很多政府部門數夠票就不理會你。」立法會議員(社會福利界)狄志遠亦表示「議員有議員講，官員有官員做，似乎兩者間的銜接點很小」，希望官員可以開放一點，與議員尋求共識。

李家超強調有決心改善行政立法關係，希望能在議會真誠交流。他指：「態度要真誠、認真及尊重，第三點最重要是要看結果，若『遊花園』後無結果，我覺得互動不在的結果有甚麼好處，結果會令雙方面都有加強劑，令我們覺得過程原來很好，下次有信心繼續做。」