特首選舉｜選管會刊憲投票日於5月8日舉行　提名期4月3日開始　

政府早前因應第五波疫情，引用《緊急法》押後第六屆特首選舉。選舉管理委員會公布，就第六屆行政長官選舉的提名期及委任選舉主任的公告今日(25日)刊憲，訂明選舉將於5月8日舉行，提名期為4月3日至4月16日。



選管會表示，按照《選舉程序(行政長官選舉)規例》的規定，候選人必須在提名期內的通常辦公時間內，親自到中環愛丁堡廣場三號展城館，把填妥的提名表格送交選舉主任。由於4月15至16日均為公眾假期，故提交提名表格的限期為4月14日下午五時。



選管會指，任何香港永久性居民中的中國公民、沒有外國居留權、年滿40歲，並在香港通常居住連續不少於20年，均符合資格獲提名為候選人。獲提名為候選人的資格的詳情載列於《行政長官選舉條例》第13條，喪失該資格的詳情則載列於第14條。選管會指，每名候選人的提名須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選舉委員會的五個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。選管會表示，已委任高等法院原訟法庭楊家雄法官為今次選舉的選舉主任。