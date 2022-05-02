特首選舉｜青年民建聯：支持李家超政綱 冀青年政策納百日KPI

特首選舉唯一候選人李家超日前終發表政綱，提到將制訂青年政策及發展藍圖，增加國際和內地實習機會及提供更多職業培訓。青年民建聯表示，認同並支持李家超提出的政綱，亦期望下一屆特區政府大力執行青年政策上的細節，並把青年政策納入100天的關鍵績效指標(KPI)內。

青年民建聯主席施永泰表示，同意李家超先生提出的政綱及其以結果為本的方向。立法會議員梁熙建議下一屆政府可把首一百天的關鍵績效指標(KPI)內容擴大，例如房屋及教育政策等。

青年民建聯副主席劉毅則希望，新一屆政府加快落實支持青年人置業的房屋政策，包括改建方艙醫院為青年宿舍及青年創業文化產業區、擴大並加快青年宿舍計劃改建房委會工廈為住宅用途，及重新制定《長策》，建屋量應與「上樓」目標掛鈎。

青年民建聯副秘書長建議優化及恆常化大灣區青年就業計劃，支持香港青年到內地升學計劃，容許港人參軍及優化香港青年到大灣區就業配套。

青年民建聯副主席鍾健峰則提出增加持續進修基金資助的上限、試行雙軌職業教育制度及增加職業導向學位。

另外，李家超在政綱亦指，要提要升教育內涵，特別注重教師專業操守和培訓，提高學生的國家認知和民族認同，並推動STEAM教育普及化。青年民建聯副主席穆家駿希望下一屆政府可以在加強全體教師的國情教育培訓，包括支持教師前往內地交流深造。