特首選舉｜馬逢國不認為李家超處理民生弱　林健鋒：能凝聚人才組班

特首選舉提名期展開，政務司長李家超昨日提出請辭，並公布待中央批准請辭後，打算準備參選特首。全國人大代表馬逢國表示，不認為李家超處理經濟民生議題較弱，只是以往沒有經驗發揮，相信他有領導能力，能勝任特首的工作。行政會議成員、經民聯立法會商界(一)議員林健鋒指，李家超是有管治能力和有政治承擔的特首人選，又謂「冇一個人樣樣嘢，個個範疇都熟晒識晒」，認為李家超有凝聚力和吸引力組班。

馬逢國於電台節目指，李家超是很有底線和原則的人，而且行事冒實，處理事情「得就得，唔得就得」，又形容他待人處事能力高。馬逢國指，李家超作為政務司長，統領問責班子推行各方面的工作，並指無論是誰作為特首都需要有很多人輔助，而他「人緣都唔錯」和待人認真，相信在組班方面應該沒有問題。他又指，看不到有人對李家超參選有很大抗拒，雖然他於政府並非在第一線處理民意，但他過去兩年都願意和社會接觸，能令人感覺到他誠懇。

馬逢國：其他參選人取提名有難度

林健鋒於同一個節目指，李家超處事非常靈活、有膽識，而且勇於面對和解決難題，擁有很強應變和執行能力。他指，相信李家超有凝聚力和吸引力組班，而且能團結香港各界，帶領香港重新出發。對於有指今次選舉或只得一人參選，馬逢國指，沒有和中聯辦直接溝通，暫時未知道會否有其他參選人，但認為一人參選不成問題。他又指，既然外界相信李家超是中央揀選的人選，其他人要取得足夠提名會有困難。