特首選舉｜高級公務員協會：強化團隊方向正確 譚耀宗：要公務員有擔當

行政長官選舉唯一候選人李家超日前公布政綱，提出增強統籌執行，包括增強政府團隊文化，並在新一屆政府上任百日內為指定工作定下目標，訂立「關鍵績效指標」(KPI)。競選辦主任譚耀宗表示，政綱重點包括強化政府治理能力，指疫情嚴重期間，政府予人工作滯後、出現亂子的感覺，故希望情況有所改變。

譚耀宗在一個電台節目上稱，李家超將來要令公務員體會到他們是有擔當、「有宣誓」，要動之以情、說之以理，讓公務員明白他們職責是為民解困，別要讓繁瑣程序成為絆腳石。他又提到，要引入分明的獎罰制度，提拔積極進取、幫手解決問題的政府人員。

香港高級公務員協會主席李方冲在另一個電台節目受訪時則希望，李家超提出的 KPI 要公道和取得平衡。他稱，目前不同政府部門亦有各自的 KPI 和工作目標，但需要更有統籌，討論政策及完成這些目標。

李方冲認為，李家超為紀律部隊出身，而紀律部隊的團隊精神強，相信對方可為政府帶來新思維，亦相信對方提出提高效率和團隊精神的方向是正確。

李家超在政綱亦提出強化應急能力，增設「動員機制」，並按應急行動需要組成「應急隊伍」。李方冲認為，現時各部門在應對颱風等災害時已啟動類似機制，相信李家超是希望類似機制變成常設，及早預備和培訓，但預計公務員每年參與應急次數不會多。