特首選舉｜YouTube終止競選帳戶　李家超批美制裁無理：絕不影響選舉工程 (更新)

【16:30更新】李家超下午回應事件，對於美國政府因他在維護國家安全方面的工作，做出無理的、所謂的制裁，形容是霸凌的行為。他指，任何國家的官員，都應該竭盡所能維護自己國家的安全。他又說，對於所謂的制裁，是無理、霸凌、刻意施壓，令到他有所猶豫，但他強調：「佢哋無理行為只會更加令我堅信，我做緊嘅嘢係啱，所以我唔會理會佢哋制裁。」對於無法使用某些媒體，他說感到失望，但不影響選舉工程，因為有很多渠道、方法接觸市民及講解施政理念。

【15:44更新】行政長官選舉唯一候選人李家超在YouTube的競選帳戶被Google終止使用，競選辦主任譚耀宗見傳媒時交代消息，表示YouTube解釋是因為有關帳戶違反出口制裁政策，競選辦事前未有收到通知，相關帳戶已無法還原。

譚耀宗批 做法 毫無道理 強調無損選舉工作

譚耀宗指，對有關決定感到遺憾，批評相關做法毫無道理，惟他強調不會影響選舉工作，指仍有很多渠道可以向社會大眾傳送訊息。

對於競選辦的顧問團和主席團人數眾多，譚耀宗表示，選舉越多人支持越好，今次能邀請140多位社會人士參與，感到非常榮幸和高興，歡迎他們多提意見。

特首林鄭月娥、時任保安局長李家超、律政司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧等因實施《港區國安法》而遭到美國政府制裁。林鄭月娥曾表示，對於美國制裁一笑了之，嗤之以鼻，而近日亦有傳媒批評YouTube有裸露畫面等。