特首選舉｜YouTube終止競選頻道　Meta：李家超可繼續使用FB專頁和IG賬戶 (更新)

【19:05更新】Meta發言人回覆傳媒表示，李家超可繼續使用他在Facebook的專頁及Instagram賬戶，但會採取措施不讓有關專頁和賬號使用存在任何支付行為的服務。Meta強調，作為一間美國公司，營運必須受美國法例約束，也可能因應不同情況而採取相應的合規措施。當識別到賬戶持有人被美國政府列入其國民及被阻禁者名單進行管控，該公司即有法律責任對這些賬戶採取一定措施。

【16:30更新】李家超下午回應事件，對於美國政府因他在維護國家安全方面的工作，做出無理的、所謂的制裁，形容是霸凌的行為。他指，任何國家的官員，都應該竭盡所能維護自己國家的安全。他又說，對於所謂的制裁，是無理、霸凌、刻意施壓，令到他有所猶豫，但他強調：「佢哋無理行為只會更加令我堅信，我做緊嘅嘢係啱，所以我唔會理會佢哋制裁。」對於無法使用某些媒體，他說感到失望，但不影響選舉工程，因為有很多渠道、方法接觸市民及講解施政理念。

【15:44更新】行政長官選舉唯一候選人李家超在YouTube的競選帳戶被Google終止使用，競選辦主任譚耀宗見傳媒時交代消息，表示YouTube解釋是因為有關帳戶違反出口制裁政策，競選辦事前未有收到通知，相關帳戶已無法還原。

譚耀宗批 做法 毫無道理 強調無損選舉工作

譚耀宗指，對有關決定感到遺憾，批評相關做法毫無道理，惟他強調不會影響選舉工作，指仍有很多渠道可以向社會大眾傳送訊息。

對於競選辦的顧問團和主席團人數眾多，譚耀宗表示，選舉越多人支持越好，今次能邀請140多位社會人士參與，感到非常榮幸和高興，歡迎他們多提意見。

特首林鄭月娥、時任保安局長李家超、律政司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧等因實施《港區國安法》而遭到美國政府制裁。林鄭月娥曾表示，對於美國制裁一笑了之，嗤之以鼻，而近日亦有傳媒批評YouTube有裸露畫面等。