特首顧問團舉行第2次會議　探討在百年未有大變局下抓緊機遇

由行政長官李家超擔任主席的特首顧問團今日舉行第2次會議，在最新一份《施政報告》的基礎上，集中討論如何加強香港在促進區域與環球經貿協作上所擔當的角色，以及相關外圍因素，包括來年全球經濟展望以至地緣政治對香港的影響，以及香港如何能夠在當前百年未有之大變局下抓緊機遇和應對挑戰，增強發展動能，促進民生福祉。
顧問團成員支持《施政報告》提出的政策方向，並認同香港應繼續採取措施發揮好在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極融入國家發展大局，同時保持高度國際化，強化區域和環球協作，發揮作為國內國際雙循環重要節點的角色。
李家超指要做到「攻防兼備」
李家超衷心感謝顧問團成員對《施政報告》的認可，指這份《施政報告》代表特區政府在疫情之後全面復甦、全力和積極為香港推出即時和短、中、長期的措施，涵蓋的範圍除了有微觀和涉及香港內部的內容，亦有宏觀和涉及外部的，以及在政策上連接香港和國家以至世界。要做到「攻防兼備」，必須充分掌握外部環境對香港可能的影響，以確保能有效落實《施政報告》中羅列的各項措施。
李家超又指顧問團成員匯聚海內外精英，對環球政經發展和趨勢都有深入認識和精闢的見解。他表示今日的會議為他和團隊提供了許多寶貴的真知灼見和極具參考價值的資料，有助推進落實《施政報告》的措施，繼續發揮香港集國際機遇和中國機遇於一身的獨特優勢，共建更美好的香港。