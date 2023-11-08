特首顧問團舉行第2次會議　探討在百年未有大變局下抓緊機遇

由行政長官李家超擔任主席的特首顧問團今日舉行第2次會議，在最新一份《施政報告》的基礎上，集中討論如何加強香港在促進區域與環球經貿協作上所擔當的角色，以及相關外圍因素，包括來年全球經濟展望以至地緣政治對香港的影響，以及香港如何能夠在當前百年未有之大變局下抓緊機遇和應對挑戰，增強發展動能，促進民生福祉。

顧問團成員支持《施政報告》提出的政策方向，並認同香港應繼續採取措施發揮好在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極融入國家發展大局，同時保持高度國際化，強化區域和環球協作，發揮作為國內國際雙循環重要節點的角色。