犯罪集團經手機遊戲平台招攬青少年「賺快錢」  警拘11人涉17宗非法收數案件

灣仔警區反三合會行動組人員，一連兩日(22日至23日)在全港各區展開反非法收債行動，行動中合共拘捕5名本地男童、5名本地男子及1名本地女子，年齡介乎12歲至27歲歲，涉嫌「刑事毀壞」。初步調查顯示，他們涉嫌與去年11月至今年1月，在全港各區發生的17宗刑事毀壞案件有關，涉及收債金額共約400萬元。

警方表示，根據情報發現有犯罪團夥以「賺快錢」為名，利誘青少年進行非法收債活動。經深入調查後，灣仔警區刑事部於2月22日展開拘捕行動，拘捕11人，年齡介乎12至27歲，當中包括5名被操縱的青少年。警方發現，犯罪團夥透過手機遊戲平台，與青少年玩家組隊打機以博取信任，其後以「賺快錢」為名，在聊天室招攬他們參與非法收數活動，從而獲得報酬。犯罪團夥在香港多區牽涉最少17宗刑事毀壞案件。