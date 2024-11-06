犯罪集團自編自導交通意外　呃傷亡援助275人被捕涉款1400萬

警方今年10月至11月期間展開「破惑」行動，針對有不法分子涉嫌騙取社署的「交通意外傷亡援助」。警方在行動中拘捕275人，他們涉嫌自編自導製造交通意外，再偽造病假紙申請援助金，涉款1,400萬。金額最高的一宗為70萬，犯罪集團安排成員扮演巴士乘客，並安排私家車撞向巴士，從而騙取援助金，共11人涉案。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，今年稍早，社署發現有不法分子懷疑用偽造文件，申請交通意外傷亡援助，署方同年4月將案件轉介予警方。經調查發現，發現有不法分子申請援助時，向社署職員提交偽造的病假紙，騙取每宗金額由港幣2,000多元至150,000元的援助金。被捕人報稱侍應、文員及倉務員等，部分人有黑社會背景。 她續指，調查後發現，部分案件為有組織的自編自導案件。犯罪團伙涉嫌於凌晨時份在僻靜的道路，自編自導交通意外，再利用假的病假紙，向社署職員假稱因交通意外取得病假，從而騙取援助。

犯罪集團自製巴士交通意外 西九龍總區重案組總督察謝于毅表示，犯罪集團通常會安排一輛私家車「自炒」，司機和乘客合共4至5人申請援助金。惟犯罪份子為求騙取更多金額，製作一場公共巴士的交通意外。事發去年6月中的凌晨3時，一輛由荃灣站開出、載有20多名乘客的雙層巴士駛至東涌怡東路時，一輛載有3人的私家車撞向巴士尾部，車上十多名乘客自行離開，另外11名乘客和私家車上的3人報稱受傷。經調查後，其中11人屬犯罪集團成員，他們在不同巴士站登上巴士，人齊後主腦便安排私家車撞向巴士。目前8人被捕，3人正通緝；其中6人已取得援助金，牽涉70多萬。 商業罪案調查科高級督察郭健樂表示，部分被捕人士因無法償還高利貸或欠債，被債主威逼利誘參與案件。欠債人會被安排充當司機或乘客，在指定地點或時間，按照犯罪團伙指示，自編自導交通意外。債主其後再向欠債人提供虛假醫生紙申請援助，再以所得的援助金額償還款項。