狄志遠倡設高危照顧者名冊　優化公共空間供覓同路人

往年秀茂坪兩智障兄弟因母親入院乏照顧死亡案十分哄動，加上本港自殺個案率持續高企，其中更不乏照顧者，因而社會大眾對照顧者的關注增多。立法會推動照顧者為本政策小組委員會遂促請政府成立跨部門小組並以個案經理模式管理系統、定立及早識別策略並設高危照顧者名冊、優化公共空間，以協助高危照顧者，局方回應正面。

狄志遠建議先定義何謂照顧者

由於現時香港並未對照顧者及高危照顧者作出定義，立法會議員狄志遠建議先定義何謂照顧者，並透過開發簡單評估工具建立高危照顧者名冊；評估內容包括照顧者健康、經濟、情緒、社交等，再從醫療系統、社福系統、學校系統及民政系統四個渠道引入評估，識別高危照顧者及建立持續更新之高危照顧者名冊。狄志遠又指出，理解港人對私隱較為警剔，他強調自願性為原則，不會將資料自動發放予其他部門。