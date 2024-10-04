狄志遠冀小學人文科具世界觀　蔡若蓮稱內容有「人類命運共同體」

去年《施政報告》宣布開設小學科學科及小學人文科，以加強小學階段的科學教育和人文教育，教育局局長蔡若蓮說，局方會繼續與教育界及相關持份者緊密合作，提供適切支援，2025/26學年將有序落實有關課程。

立法會一個委員會討論小學科學科和小學人文科的開設及進展，蔡若蓮說，小學人文科將以有系統地從小培養學生國家觀念、民族感情和國民身份認同，落實愛國主義教育，亦會加強學生的愛國情懷及對國家的認識，以在人文教育、國民及國家安全教育等範疇為小學生建立基礎，銜接初中及高中的學習。小學常識科分拆後的小學科學科及小學人文科，亦將屬於呈分試部分，於2026/27 學年的小五下學期開始落實。