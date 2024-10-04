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2024-10-04 13:03:00

狄志遠冀小學人文科具世界觀　蔡若蓮稱內容有「人類命運共同體」

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狄志遠冀小學人文科具世界觀　蔡若蓮稱內容有「人類命運共同體」。（資料圖片）

狄志遠冀小學人文科具世界觀　蔡若蓮稱內容有「人類命運共同體」。（資料圖片）

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去年《施政報告》宣布開設小學科學科及小學人文科，以加強小學階段的科學教育和人文教育，教育局局長蔡若蓮說，局方會繼續與教育界及相關持份者緊密合作，提供適切支援，2025/26學年將有序落實有關課程。

立法會一個委員會討論小學科學科和小學人文科的開設及進展，蔡若蓮說，小學人文科將以有系統地從小培養學生國家觀念、民族感情和國民身份認同，落實愛國主義教育，亦會加強學生的愛國情懷及對國家的認識，以在人文教育、國民及國家安全教育等範疇為小學生建立基礎，銜接初中及高中的學習。小學常識科分拆後的小學科學科及小學人文科，亦將屬於呈分試部分，於2026/27 學年的小五下學期開始落實。

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劉智鵬期望令學習過程更愉快

立法會議員劉智鵬認同課程內容及方向，並提出應重視學生所學到，而並非未學的內容，期望令學生的學習過程更愉快，同時令效果良好。議員狄志遠就表示，同意要課程內容包括身份認同，但認為培育學生世界觀方面著墨不多，期望幫助學生認識國家同時，要有國際視野。議員鄧飛就關注，雖然提出課程日常以多元化評分，但「呈分試」部分採用筆試形式，最終會令學校在家長等壓力下，會著重筆試內容。

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蔡若蓮回應時表示，並不同意狄志遠的說法，提到小學人文科中其中一個範疇，包括「世界與我」的部分，當中會提到「人類命運共同體」的理念，當中亦沒有國界限制。對於評分方面，蔡若蓮表示，局方在可行情況下已增加20%的「平時分」，希望鼓勵學校讓學投入平日學習。

原文刊登於 香港電台