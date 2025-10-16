狄志遠專訪｜棄選下屆立法會　無計劃淡出政壇　認任內「走數」尊重市民批評

立法會選舉12月7日舉行，提名期未展開，已有多名議員宣布放棄角逐連任，包括今屆唯一非建制派議員狄志遠。68歲的狄志遠接受《am730》專訪時形容「年齡唔係問題」，亦「唔係因為你『曳』，就唔畀你參選」。他認為非建制派仍有存在價值，但承認任內有「走數」情況，尊重市民對他的批評。

記者 陳芷晴

在新選舉制度下，狄志遠循社福界晉身議會，僅經歷一屆任期，他宣布不競逐連任。作為立法會唯一的非建制派，似乎成為他人眼中的「反對派」，有傳媒曾引述官場形容議會中有「四大天王天后」，最喜歡與政府唱反調，狄志遠引述該報記者指：「四大天王唔關你事」。狄志遠認為，監察政府屬議員天職，他一直是「貼地」批評政府，並非無理取鬧，「(批評政府)唔係負面因素，唔係因為你『曳』，就唔畀你參選。唔覺喺議會批評聲音大啲，就入唔到閘」。