狄志遠倡設高危照顧者名冊　優化公共空間供覓同路人

往年秀茂坪兩智障兄弟因母親入院乏照顧死亡案十分哄動，加上本港自殺個案率持續高企，其中更不乏照顧者，因而社會大眾對照顧者的關注增多。立法會推動照顧者為本政策小組委員會遂促請政府成立跨部門小組並以個案經理模式管理系統、定立及早識別策略並設高危照顧者名冊、優化公共空間，以協助高危照顧者，局方回應正面。
狄志遠建議先定義何謂照顧者
由於現時香港並未對照顧者及高危照顧者作出定義，立法會議員狄志遠建議先定義何謂照顧者，並透過開發簡單評估工具建立高危照顧者名冊；評估內容包括照顧者健康、經濟、情緒、社交等，再從醫療系統、社福系統、學校系統及民政系統四個渠道引入評估，識別高危照顧者及建立持續更新之高危照顧者名冊。狄志遠又指出，理解港人對私隱較為警剔，他強調自願性為原則，不會將資料自動發放予其他部門。
委員會倡以個案經理模式管理
委員會倡議以個案經理模式管理，此模式主要出現於本港之非牟利社福機構，惟過往卻從未有跨部門的個案經理運作；立法會議員林素蔚強調此職位需要「通才」擔當守門員的角色，透過社區層面跨部門管理；她以一名需留院的智障人士照顧者為例，現時醫院並不會評估及向他提供精神健康、福利及醫療等需要，遂倡議個案經理與民青局、勞福局及醫衛局聯合管理，向有需要家庭作高危個案評估，再轉介予NGO家庭支援服務及日間中心等，隨後相關社工或護士可向高需求照顧者作進一步評估，或提供暫托服務。
此外，狄志遠表示政府近年設社區客廳之概念可被延伸至此方面，社區客廳可擴闊劏房家庭之生活圈子及空間，而優化公共空間亦能有效為照顧者建立互助網絡。 他以圖書館為例，指其面積甚大，可優化空間並增加其功能，如開設咖啡室、學習及互動空間，以及社區參與及聯繫空間，讓圖書館之功能不限於借閱圖書，變得多功能，又建議設專業人士介入向有需要人士提供協助，相信此類空間對於紓解精神健康甚有幫助。
林素蔚解釋指，公共空間可為照顧者提供喘息空間，認識同路人，而公共空間亦不只社區客廳，地區康健站及青少年中心均可轉化成照顧者喘息之空間。江玉歡指局方回應開放正面，至於跟進形式方面則會尊重政府部門之決策。