狄志遠連日無回應社工註冊修例草案　今道歉稱想先聽意見

社工註冊修例草案今日在立法會首讀及二讀，勞工及福利局局長孫玉菡表示，社工責任重大，對受助者的影響大，更應自覺維護法治、社會秩序等，不偏不倚、自身作則，但強調非一刀切不容許曾犯罪的人士擔任社工。

非一刀切禁曾犯罪人士做社工

孫玉菡在會上發言，指政府留意到社工註冊局近年嚴重偏離條例精神，有迫切需要修例，確保註冊局時刻以公眾利益為依歸，維護國家安全。如社工干犯嚴重罪行，孫玉菡表示有必要拿捏分寸，讓註冊局盡快處理有關申請。他期望議員支持修例草案，讓註冊局盡快重回正軌。