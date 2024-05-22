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2024-05-22 16:19:00

狄志遠連日無回應社工註冊修例草案　今道歉稱想先聽意見

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社工註冊修例草案二讀　孫玉菡：非一刀切不容許曾犯罪人士做社工

社工註冊修例草案二讀　孫玉菡：非一刀切不容許曾犯罪人士做社工

社工註冊修例草案今日在立法會首讀及二讀，勞工及福利局局長孫玉菡表示，社工責任重大，對受助者的影響大，更應自覺維護法治、社會秩序等，不偏不倚、自身作則，但強調非一刀切不容許曾犯罪的人士擔任社工。

非一刀切禁曾犯罪人士做社工

孫玉菡在會上發言，指政府留意到社工註冊局近年嚴重偏離條例精神，有迫切需要修例，確保註冊局時刻以公眾利益為依歸，維護國家安全。如社工干犯嚴重罪行，孫玉菡表示有必要拿捏分寸，讓註冊局盡快處理有關申請。他期望議員支持修例草案，讓註冊局盡快重回正軌。

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狄志遠為無回應事宜道歉

社福界議員狄志遠會後見傳媒，為連日無回應社工註冊修例草案而致歉，解釋指希望先多聆聽意見，形容這段期間積極與業界溝通，包括社工註冊局、中層及前線社工，甚至是同為社工的民主黨成員李華明。被問及他早前在委員會上無就議題發言，是否有失議員責任，狄志遠回應稱在會上有細心聆聽政府表述及其他議員意見，「選擇寧願聽多啲、深思熟慮，嚟緊會積極參與辯論」。

狄志遠續指有業界人士憂慮政府過份干預，不過未至於有恐懼心理，對社工行業失去信心，甚至離開行業或香港。他指大部分業界人士認同社工註冊局需要改革，反映註冊局在推動社工專業化方面未夠積極，更有人反映每年繳交幾百元的社工註冊費，沒有直接的幫助及增值作用。狄志遠表示如果政府方案可以令界別走向更專業化發展，他會支持方案。

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狄志遠期望今次並非政治紛爭，他相信令社工註冊局走向專業化，關鍵在於政府委任甚麼人加入，他建議在17名委任成員中，最少有6名成員是專業社工；委任的專業社工成員，主要來自大學及專業團體的代表；其他委任成員中，應包括最少2名服務使用者代表。

狄志遠連日無回應社工註冊修例草案　今道歉稱想先聽意見(陳芷晴攝)

狄志遠連日無回應社工註冊修例草案　今道歉稱想先聽意見(陳芷晴攝)

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