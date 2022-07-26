狗主涉將柴犬叉頸壓地 警方拘39歲男子(多圖)

(更新20:00)警方龍城警區動物罪案專隊主管陳智超督察晚上交代案情指，近日網上流傳一段長約30秒短片，片中一名男子涉嫌於宋皇臺一寵物公園內暴力對待一隻柴犬，行為令人髮指。經主動調查後，鎖定疑犯身份，並在昨展開拘捕行動，拘捕報稱任司機的39歲男子涉嫌「殘酷對待動物」罪。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人因胡亂或不合理行為，導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可處罰款20萬及監禁3年。

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有網民日前在Facebook群組「香港貓狗及寵物報料區-(義工/被虐/失蹤/目擊/領養)」發文指，於上周四(21日)晚上約10時，在宋皇臺遊樂場寵物公園有1名身穿灰色背心，黑色短褲，拉下口罩的男子，單手用力叉向一隻黑色柴犬頸部。

從長約半分鐘影片所見，柴犬期間不斷掙扎起身，卻被該名男子強行再按於地上，再用力以雙手叉頸，並大喝「Stop」，被壓在地上的柴犬只能無助地發出淒厲叫聲。拍片者表示，片中男子聲稱自己在「教緊狗」，又指他並非第一次這樣「教狗」，還有很多奇招，令人質疑是虐待多於訓練，「我點睇都睇唔出係教緊隻狗囉，我覺得佢係將佢嘅不滿宣洩喺隻狗度囉」。

網民一面倒批男子行為殘忍

帖文引起網上熱議，網民都認為片中男子的行為殘忍，「佢似黐咗線，隻狗都就嚟畀佢捏到斷氣」、「好多仆X養狗為發洩」、「喺街度都咁樣，返到屋企冇人睇到，都唔知佢點樣虐待隻狗」、「好殘忍，最後隻狗係屈服咗，佢哋就認為係wor」。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。