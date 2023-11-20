狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現　涉及136萬港元 (持續更新)

近日有網店聲稱賣「狗肉」，其後警方揭發有人藉出售「香肉」之名，誘騙顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨，並輸入銀行戶口登入帳戶等個人資料後，再將戶口内的存款轉走。警方表示，事件中接獲11人報案，涉及9,000元至41萬元，總數達136萬港元，暫未有人被捕。
【17:50更新】
警方指，發現全部受害人均透過社交平台初次接觸到這些廣告，背景各異，相信騙徒是希望製造輿論。至於暫時錄得損失均與動物無關，反而「毒APP」其他產品有關，包括電子、回收、乳豬到會等。
網絡安全及科技罪案調查科署理警司葉卓譽指，最大宗件是在11月初，一名60多歲男子，透過Facebook接觸該些廣告，繼而下載「毒APP」，利用銀行帳戶過數並付款25元購買貨品後，同日及之後一天發現其銀行帳戶損失40多萬。
警方又表示，暫時未接獲買賣貓狗肉而招致損失的報案；而目前未有證據顯示動保組織與該兩個涉案社交專頁有關。
【17:44更新】
警方亦分析到受害人手機存在異常網絡流量，反映「毒APP」以使用受害人手機作執行犯法程式。警方指，建議市民若有安裝相關手機程式，應將手機還原至出廠設定。
【17:38更新】
警方表示，事件屬於新手法，騙徒以兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的社交專頁刊登廣告，聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。騙徒會要求顧客透過「轉數快」繳付30元訂金，或傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android 毒App訂貨。
毒App會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。警方由9月至今已接報至少10宗有關報案，涉及損失逾114萬元；至於使用非安卓的手機，會叫客人先轉帳30元至一個動保組織帳戶。