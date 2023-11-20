狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現　涉及136萬港元 (持續更新)

近日有網店聲稱賣「狗肉」，其後警方揭發有人藉出售「香肉」之名，誘騙顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨，並輸入銀行戶口登入帳戶等個人資料後，再將戶口内的存款轉走。警方表示，事件中接獲11人報案，涉及9,000元至41萬元，總數達136萬港元，暫未有人被捕。 【17:50更新】 警方指，發現全部受害人均透過社交平台初次接觸到這些廣告，背景各異，相信騙徒是希望製造輿論。至於暫時錄得損失均與動物無關，反而「毒APP」其他產品有關，包括電子、回收、乳豬到會等。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司葉卓譽指，最大宗件是在11月初，一名60多歲男子，透過Facebook接觸該些廣告，繼而下載「毒APP」，利用銀行帳戶過數並付款25元購買貨品後，同日及之後一天發現其銀行帳戶損失40多萬。 警方又表示，暫時未接獲買賣貓狗肉而招致損失的報案；而目前未有證據顯示動保組織與該兩個涉案社交專頁有關。

【17:44更新】 警方亦分析到受害人手機存在異常網絡流量，反映「毒APP」以使用受害人手機作執行犯法程式。警方指，建議市民若有安裝相關手機程式，應將手機還原至出廠設定。