熱門搜尋:
賣狗肉 李佳芯 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-20 17:50:00

狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現　涉及136萬港元 (持續更新)

分享：
狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝)

狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝)

近日有網店聲稱賣「狗肉」，其後警方揭發有人藉出售「香肉」之名，誘騙顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨，並輸入銀行戶口登入帳戶等個人資料後，再將戶口内的存款轉走。警方表示，事件中接獲11人報案，涉及9,000元至41萬元，總數達136萬港元，暫未有人被捕。

【17:50更新】

警方指，發現全部受害人均透過社交平台初次接觸到這些廣告，背景各異，相信騙徒是希望製造輿論。至於暫時錄得損失均與動物無關，反而「毒APP」其他產品有關，包括電子、回收、乳豬到會等。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司葉卓譽指，最大宗件是在11月初，一名60多歲男子，透過Facebook接觸該些廣告，繼而下載「毒APP」，利用銀行帳戶過數並付款25元購買貨品後，同日及之後一天發現其銀行帳戶損失40多萬。

警方又表示，暫時未接獲買賣貓狗肉而招致損失的報案；而目前未有證據顯示動保組織與該兩個涉案社交專頁有關。

狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝) 狗肉騙案｜警方：軟件早於9月已出現，涉及136萬港元。(鍾式明攝)

【17:44更新】

警方亦分析到受害人手機存在異常網絡流量，反映「毒APP」以使用受害人手機作執行犯法程式。警方指，建議市民若有安裝相關手機程式，應將手機還原至出廠設定。

Ad Block

【17:38更新】

警方表示，事件屬於新手法，騙徒以兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的社交專頁刊登廣告，聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。騙徒會要求顧客透過「轉數快」繳付30元訂金，或傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android 毒App訂貨。

毒App會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。警方由9月至今已接報至少10宗有關報案，涉及損失逾114萬元；至於使用非安卓的手機，會叫客人先轉帳30元至一個動保組織帳戶。

Ad Block
狗肉騙案，警方交代案情。 狗肉騙案，警方交代案情。(警方FB) 狗肉騙案，警方交代案情。(警方FB) 狗肉騙案，警方交代案情。(警方FB) 狗肉騙案，警方交代案情。(警方FB) 狗肉騙案，警方交代案情。(警方FB)
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受