猜猜我是誰電騙七成長者中招 86歲婦墮網戀騙案人才兩失

不少長者因愛錫子女，情急下墮入騙局，尤其是部分人兒女移民外國，難即時確認行蹤，被騙徒有機可乘。警方今年共接獲1,687宗電話騙案，佔整體罪案四成，涉款7.21億元；當中假冒官員案和猜猜我是誰為最常見手法，受害人均以女性居多，佔近七成。一名86歲婆婆被假冒官員騙走近200萬元，另一名同為86歲婆婆則墮網戀騙案人才兩失。

商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，假冒官員案中，有近一成三受害人為61歲或以上，涉款1.7億元。年齡最大一宗相關案件為1名86歲婆婆， 8月10日收到「內地官員」來電，指她散播新冠疫苗虛假信息，干犯內地法律，婆婆驚恐下遵從騙徒指示，交出個人和銀行資料作「調查」，並須向子女保密，一個月後才發現，銀行存款早被轉走，損失共194萬元。至於猜猜我是誰騙案則有高達七成受害人為61歲或以上，涉款4,600萬元。年齡最大的受害者為一名96歲伯伯，今年9月13日接獲騙徒電話指，其兒子在街上打架被警察拘捕，須繳付3萬元保釋金，伯伯愛子心切，按騙徒指示於觀塘巴士站交了3萬元現金，惟回家致電兒子才發現是騙案。

八旬婦網上交友墮網戀騙局

愛情無分年齡，網戀騙案亦是如此。今年首9個月共有1,176宗網戀騙案，涉款5.1億元，超過一半是40歲以上人士。年紀最大一宗案件，是一名86歲婆婆，今年1月於whatsapp與一名陌生男子發展為網上情侶。其後騙徒訛稱寄出定情信物，不過運送途中被扣押，需先墊支清關費。婆婆於4月11日轉帳了9,400元至一個本地銀行戶口，惟當騙徒再次要求匯款時，才驚覺受騙。

另外，刷單求職騙案成今年首9個月升幅之冠，達226%(2,252宗)，損失金額更達634%(3.37億元)。66%人介乎21至40歲，61歲或以上的佔1.69%。一名擁有碩士學位的73歲退休伯伯，今年7月27日在Telegram墮入虛假網上旅遊平台刷單騙案，最終損失約2萬元。