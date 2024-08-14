猜猜我是誰｜兩名14歲「兒子」呃87歲老翁6萬元保釋金 食髓知味當場被捕

昨日（13日）下午約2時，一名87歲老翁收到「兒子」來電，聲稱因事被拘捕，要求他支付5萬元保釋金，老翁於是按指示向上門收款的騙徒支付款項，他其後與家人聯絡，才發現受騙。騙徒疑食髓知味，同日下午約4時再致電老翁，企圖額外索取6萬元，老翁於是假裝應允及由家人報警求助。

兩名14歲男童被捕

葵涌分區特遣隊人員接報後到場，部署埋伏行動，並於報案人葵涌葵翠邨住所內，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名均為14歲的本地男子，現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。