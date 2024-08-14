猜猜我是誰｜兩名14歲「兒子」呃87歲老翁6萬元保釋金 食髓知味當場被捕

昨日（13日）下午約2時，一名87歲老翁收到「兒子」來電，聲稱因事被拘捕，要求他支付5萬元保釋金，老翁於是按指示向上門收款的騙徒支付款項，他其後與家人聯絡，才發現受騙。騙徒疑食髓知味，同日下午約4時再致電老翁，企圖額外索取6萬元，老翁於是假裝應允及由家人報警求助。
兩名14歲男童被捕
葵涌分區特遣隊人員接報後到場，部署埋伏行動，並於報案人葵涌葵翠邨住所內，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名均為14歲的本地男子，現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。
最高可被判囚10年
警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。
警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：
- 切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；
- 切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；
- 若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；
- 切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；
- 切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；
- 提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；及
- 如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。