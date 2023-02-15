猜猜我是誰｜兩婦接「兒子」電話求交保釋金共被騙10.5萬　一男一女落網

警方在2月10日分別接獲一名69歲及一名80歲女子報案，指她們接獲懷疑是「猜猜我是誰」騙徒的來電，對方聲稱是報案人的兒子，並指自己被警方拘捕，要求報案人到指定地方交保釋金，兩名報案人遂按指示到指定地方分別將3.5萬元及7萬元現金交予對方。兩名報案人其後成功與親人聯絡，懷疑受騙，於是報警。
翻查閉路電視鎖定兩名疑犯
屯門警區刑事調查隊第六隊人員接報後，隨即展開深入調查，經情報分析及翻看大量閉路電視片段，最終鎖定兩名疑犯，並於日前分別拘捕1名32歲姓許本地女子及1名32歲姓張本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。案件現交由屯門警區刑事支援隊合併跟進調查。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。
截至2022年底，警方共接獲27,923宗詐騙案件，當中電話騙案共錄得2,831宗，佔整體騙案數字約百分之十，涉及被騙款項約10億元。
電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮受害人的親屬、朋友或業務伙伴致電受害人，以不同原因訛稱自己需要現金應急；並指示受害人不准掛斷電話，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。
警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：
- 切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方
- 切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼
- 若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警
- 切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證
- 切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字
- 提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者
- 如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助
警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。