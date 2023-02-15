猜猜我是誰｜兩婦接「兒子」電話求交保釋金共被騙10.5萬　一男一女落網

警方在2月10日分別接獲一名69歲及一名80歲女子報案，指她們接獲懷疑是「猜猜我是誰」騙徒的來電，對方聲稱是報案人的兒子，並指自己被警方拘捕，要求報案人到指定地方交保釋金，兩名報案人遂按指示到指定地方分別將3.5萬元及7萬元現金交予對方。兩名報案人其後成功與親人聯絡，懷疑受騙，於是報警。

翻查閉路電視鎖定兩名疑犯

屯門警區刑事調查隊第六隊人員接報後，隨即展開深入調查，經情報分析及翻看大量閉路電視片段，最終鎖定兩名疑犯，並於日前分別拘捕1名32歲姓許本地女子及1名32歲姓張本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。案件現交由屯門警區刑事支援隊合併跟進調查。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。

截至2022年底，警方共接獲27,923宗詐騙案件，當中電話騙案共錄得2,831宗，佔整體騙案數字約百分之十，涉及被騙款項約10億元。

