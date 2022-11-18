猜猜我是誰｜兩長者接「兒子」電話要求交保釋金  警拘兩收款男

警方昨日(17日_接獲一名郵局職員報案，指郵局內有一名男子收到電話，來電者自稱是該名男子的兒子，並且被警察拘捕，要求該名男子到郵局繳交10萬元的保釋金。郵局職員懷疑該名男子受騙於是報案。警方經調查後，成功阻止該名71歲男子受騙，並在騙徒嘗試在深水埗進行現金交收時，拘捕一名18歲本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。

兩長者均沒有損失

警方於調查期間，發現一名82歲男子在郵局內徘徊，經調查後發現他亦收到來電者自稱兒子的電話，要求他先到郵局見面，再到尖沙咀繳交7萬元保釋金。人員其後在尖沙咀拘捕一名準備進行現金交收的25歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。事件中兩名受害人沒有損失。兩名被捕男子現正被扣留調查，案件交由深水埗警區重案組跟進調查。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。