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2023-10-13 16:11:18

猜猜我是誰｜電騙集團被瓦解33人涉洗黑錢被捕 最細15歲

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東九龍總區刑事部人員根據情報分析及調查後，於10月9日至今日（13日）展開代號「鱷潭」的反詐騙行動，成功瓦解一個詐騙集團，共拘捕33人。

東九龍總區科技及財富罪案組早前鎖定一個「猜猜我是誰」電話詐騙集團，於全港多區拘捕10名男子，被捕人包括主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，年齡介乎15歲至51歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「串謀詐騙」。他們涉嫌與今年2月至9月發生的40宗電話騙案有關，相信被捕人為同一電話詐騙集團的成員。騙徒致電受害人，冒認為其親友，訛稱自己被捕、急需保釋金，或有財政困難，並要求受害人到指定地方交收。

受害人總損失達432萬元

受害人年齡介乎60至93歲，損失金額介乎1萬元至37萬元，總損失達432萬元。行動中，人員檢獲多部手提電話。行動仍然繼續，警方不排除會有更多人被捕。

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警另破29宗科技罪案及詐騙案件

另外，東九龍總區亦同時成功偵破29宗科技罪案及詐騙案件，包括網上情緣騙案、網上投資騙案、網上求職騙案等。行動中，警方共拘捕20男3女，年齡介乎19歲至64歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪名，總損失達280萬元。其中一名32歲被捕男子將被控一項「詐騙」罪，案件將於明日（14日）上午在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

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