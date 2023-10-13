猜猜我是誰｜電騙集團被瓦解33人涉洗黑錢被捕 最細15歲

東九龍總區刑事部人員根據情報分析及調查後，於10月9日至今日（13日）展開代號「鱷潭」的反詐騙行動，成功瓦解一個詐騙集團，共拘捕33人。



東九龍總區科技及財富罪案組早前鎖定一個「猜猜我是誰」電話詐騙集團，於全港多區拘捕10名男子，被捕人包括主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，年齡介乎15歲至51歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「串謀詐騙」。他們涉嫌與今年2月至9月發生的40宗電話騙案有關，相信被捕人為同一電話詐騙集團的成員。騙徒致電受害人，冒認為其親友，訛稱自己被捕、急需保釋金，或有財政困難，並要求受害人到指定地方交收。

受害人總損失達432萬元

受害人年齡介乎60至93歲，損失金額介乎1萬元至37萬元，總損失達432萬元。行動中，人員檢獲多部手提電話。行動仍然繼續，警方不排除會有更多人被捕。