猜猜我是誰｜16歲學生及39歲孕婦受聘電騙集團 上門向被騙長者收款被捕

警方昨日（12日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕1名16歲男學生及1名39歲孕婦，分別涉及3宗於5月至6月發生的「猜猜我是誰」電話騙案，涉款超過港幣150萬，二人稍後將被落案起訴。
西區警區刑事調查隊督察黃啓琛表示，上月及本月接獲一名77歲男事主及一名89歲女事主報案，他們收到訛稱是家人的來歷不明電話，表示因為涉及刑事案件被警方拘留，需要大量現金作保釋，騙徒及後安排同黨上門收款，兩人分別交出11萬港幣、112萬港幣及人民幣予對方，及後受害人與家人披露事件方發現被騙，報警求助。
收取500至1000元報酬
西區警區刑事部接報後展開追查，翻看大量閉路電視及情報分析，鎖定兩名目標人物，昨日在銅鑼灣及天水圍拘捕上述孕婦及男學生。其中孕婦另涉一宗5月於將軍澳發生的同類騙案，受害人損失28萬元現金。警方相信兩人經朋友介紹，收取500至1,000元報酬犯案；正繼續扣查二人，並了解他們是否涉及更多案件，並追查騙款去向。
警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。雖然本案中被捕人的角色只是負責收錢，但警方會針對住此類型騙案，向法庭申請加刑。市民切勿因一時貪心想「搵快錢」而墮入法網。另外，暑假將至，不少學生都想找暑期工。家長應該好好教導子女，避免他們被不法之徒利用進行犯罪活動。
警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：
（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；
（2）如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；
（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；
（4）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。