猜猜我是誰｜16歲學生及39歲孕婦受聘電騙集團 上門向被騙長者收款被捕

警方以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕1名16歲男學生及1名39歲孕婦，分別涉及3宗於5月至6月發生的「猜猜我是誰」電話騙案，涉款超過港幣150萬，二人稍後將被落案起訴。(警方提供)

警方昨日（12日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕1名16歲男學生及1名39歲孕婦，分別涉及3宗於5月至6月發生的「猜猜我是誰」電話騙案，涉款超過港幣150萬，二人稍後將被落案起訴。

西區警區刑事調查隊督察黃啓琛表示，上月及本月接獲一名77歲男事主及一名89歲女事主報案，他們收到訛稱是家人的來歷不明電話，表示因為涉及刑事案件被警方拘留，需要大量現金作保釋，騙徒及後安排同黨上門收款，兩人分別交出11萬港幣、112萬港幣及人民幣予對方，及後受害人與家人披露事件方發現被騙，報警求助。