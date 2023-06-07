猜猜我是誰｜28歲男子涉九宗電話騙案被捕，涉案金額共97萬，圖為觀塘警區刑事部署理總督察吳銘鋒。(警方FB)

行動中，警方檢獲一部手提電話，目前案件仍在調查中，警方指不排除有更多人被捕。

本港近期出現多宗電話騙案，警方表示，本月5日以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕1名28歲的姓王本地男子，他涉嫌與9宗全港各區的「猜猜我是誰」電話騙案相關，涉案金額共97萬，該名28歲男子現被扣留調查。

28歲男子涉9宗電話騙案被捕

觀塘警區刑事部署理總督察吳銘鋒指，5月29日至6月5時接獲9宗電話騙案報案。其中5月30日時接獲一名90歲婦人報案，指被不明人士致電訛稱為其兒子，因涉刑事案件而向其要求30萬元保釋金，並找他人上門收款，老婦不虞有詐並在同日將30萬交給上門收款的男子，事後老婦向家人商量後揭發事件。

其後警方調查發現一宗欠交罰款案時，發現一名28歲男子疑與該宗電話騙案有關，初步相信該名男子為上門與老婦收款的人，並以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕男子。

詐騙集團以千五元請下線上門收款

警方調查後指，該名28歲男子與其他8宗電話騙案有關，分別上門與另外八位71歲至93歲老婦，收取共67萬元現金；而九宗電話騙案涉案金額共97萬。

警方亦發現，集團涉在網上社交平台發布招聘廣告，以1,000至1,500元日薪聘請下線，上門收取金錢，實為充當詐騙集團下線，向收害人收取騙款，再將騙款交予詐騙集團。

警方呼籲，市民要謹記防騙三寶，包括收線、核實、求助，亦提醒年青人切勿為一時利益而遭不法分子利用，加入詐騙集團。