猜猜我是誰｜4長者接「兒子」電話失53萬畢生積蓄　16歲少年負責上門收錢落網

警方於今年7月接獲報案，指4名受害人，年齡介乎68歲至87歲，分別收到騙徒來電，冒認受害人的兒子，聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。4名受害人因擔心家人安危，在情急之下答應騙徒要求。同日，騙徒假扮其兒子的朋友，上門收取「保釋金」。其後，受害人告訴家人上述事件，始知受騙。

鎖定16歲上門收錢騙徒

新界南總區刑事總部接手跟進上述案件，翻查大量閉路電視及經深入調查後，於昨日(15日)成功鎖定一名負責上門收錢的騙徒，並在天水圍區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該名16歲本地男童，相信為詐騙集團的前線骨幹成員，為收取回報而行騙。被捕人涉及的上述4宗騙案，總涉款金額達53萬元。被捕人現正被扣留調查，而案件的調查仍在進行中，警方正追查犯罪集團的其他成員。