猜猜我是誰｜78歲老婦被「侄兒」呃4萬  21歲騙徒食髓知味再呃被捕

警方早前接獲一名78歲女子報案，指她於9月13日接獲一個懷疑是「猜猜我是誰」騙徒的來電，對方聲稱是報案人的侄兒並閒談。騙徒再於翌日致電報案人，聲稱自己因在內地犯法遭到扣查，需要4萬元現金應急作保釋，要求受害人到指定地方交保釋金。受害人遂按指示到指定地方將4萬元現金交予懷疑騙徙。受害人在事後聯絡侄兒，懷疑受騙於是報警。

騙徒食髓知味再落手被捕

騙徒昨日(15日)再致電受害人，要求多6萬元現金作保釋。灣仔區人員接報後部署行動，並於同日上午在灣仔區內以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名21歲姓張的本地男子。該名被捕男子現正被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事調查隊第八隊跟進調查。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。警方指出，電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮受害人的親屬、朋友或業務伙伴致電受害人，以不同原因訛稱自己需要現金應急；並指示受害人不准掛斷電話，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。